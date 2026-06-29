Se construye en China la fábrica de televisores más grande del mundo

El gigante tecnológico chino TCL aspira a establecer un récord mundial en la producción de televisores. La compañía planea aumentar sus inversiones en la zona de alta tecnología de Zhongkai para ampliar significativamente sus capacidades de producción. Una vez que el proyecto esté plenamente operativo, la región se convertirá en la base industrial más grande del mundo, produciendo más de 50 millones de televisores al año. Así lo informa Ixbt.com.

Según Ixbt.com, este proyecto se llevará a cabo a través de TCL Kingstar Appliance, la división más grande del grupo TCL. Fundada en 1994, esta empresa sigue siendo el núcleo productivo principal de la compañía. A través de esta nueva estrategia de expansión, China busca fortalecer su liderazgo no solo en el mercado interno, sino también a nivel global.

Cluster global y cooperación estratégica

La zona de Zhongkai, en la ciudad de Huizhou, es un importante cluster de la industria de pantallas Ultra HD. Aquí no solo TCL, sino también marcas mundialmente reconocidas como CSOT, Asahi Glass y Mogao Technology han concentrado sus capacidades. En la región operan 3 grandes empresas con ingresos superiores a 10.000 millones de yuanes y 45 empresas con más de 100 millones de yuanes.

TCL no se limita a China y cuenta con fábricas en el ámbito internacional. La compañía posee bases de producción importantes en países como Vietnam, México, Brasil y Pakistán. En el mercado de Uzbekistán, los productos de esta marca también captan la atención de los compradores por su asequibilidad y calidad.

El auge de la tecnología Mini LED

Actualmente, los televisores TCL se encuentran entre los tres primeros en volumen de ventas en más de 20 países. Especialmente en el segmento de televisores modernos basados en la tecnología Mini LED, las tasas de crecimiento son sorprendentemente altas. Según datos estadísticos, en el primer trimestre de 2024, las entregas de este tipo de productos aumentaron un 102,1 % respecto al año anterior.

En los mercados internacionales, la demanda de televisores Mini LED ha crecido aún más rápido, casi un 178,3 %. Estas cifras indican que los consumidores están migrando hacia nuevas tecnologías con mayor brillo y nivel de contraste que las pantallas tradicionales. La nueva súper fábrica en construcción servirá precisamente para satisfacer esta creciente demanda.

En conclusión, esta iniciativa de TCL tendrá un impacto serio en los precios y la competencia tecnológica del mercado global de televisores. Se espera que alcanzar un volumen de producción de 50 millones de unidades permita reducir los costos de fabricación y facilite la popularización de soluciones innovadoras.