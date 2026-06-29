El mercado de dispositivos de notas con IA se calienta: la startup Pocket recauda 11 millones de dólares

Con el desarrollo de las tecnologías de IA, aumenta la demanda de gadgets que facilitan las tareas diarias. En particular, el mercado de dispositivos que graban reuniones y conversaciones para convertirlas en texto ha alcanzado una nueva etapa. Respaldada por el acelerador Y Combinator, la startup Pocket atrajo la atención de los inversores con su solución compacta y asequible, logrando recaudar 11 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Según TechCrunch, en esta ronda de financiación participaron el fondo de capital riesgo Accel, Y Combinator y el fundador de ElevenLabs, Mati Staniszewski. A diferencia de los gadgets de IA muy publicitados pero complejos como Rabbit o Humane, el proyecto Pocket se distingue por centrarse en resolver un problema específico: la grabación y el análisis de alta calidad de las reuniones.

Diseño compacto y amplias capacidades

El dispositivo Pocket es un pequeño disco del tamaño de una tarjeta bancaria que se adhiere magnéticamente a la parte posterior de un smartphone. Con un precio de 129 dólares, este gadget permite a los usuarios grabar y transcribir reuniones de forma ilimitada. Lo más importante es que no requiere suscripción mensual para las funciones básicas, lo que lo diferencia de competidores como Plaud, Mobvoi y Anker.

Los datos grabados con el dispositivo se procesan a través de una aplicación móvil dedicada. Los usuarios pueden generar resúmenes de reuniones con IA, hacer preguntas a un asistente de IA, crear mapas mentales (mind maps) y convertir el texto en varias plantillas. Desde su lanzamiento el año pasado, la empresa ha vendido más de 130 000 unidades.

La importancia de las interacciones offline

Akshay Narisetti, uno de los fundadores de Pocket, señala que la mayoría de los servicios de notas están diseñados para interacciones en línea, pero gran parte de las conversaciones de la vida real ocurren offline. Para que la IA funcione bien, necesita más contexto, el cual a menudo se forma en conversaciones cara a cara. Por ello, el gadget es utilizado activamente por abogados, médicos, agentes comerciales y estudiantes.

La empresa también ofrece una serie de ventajas para clientes corporativos. El sistema Pocket está integrado con los siguientes servicios:

Google Calendar y OneDrive

Google Drive y Obsidian

plataformas de IA como Claude y Cursor

Según Cecilia Wang, socia de Accel, estos dispositivos permiten a las personas concentrarse en el interlocutor en lugar de tomar notas. La información e ideas recopiladas no quedan dispersas, sino que se almacenan en una base centralizada. Esto es muy valioso para la productividad empresarial y personal a largo plazo.