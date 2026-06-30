Estafadores causaron pérdidas de 68 mil millones de dólares a estadounidenses en un año

Los casos de fraude han alcanzado un nivel récord en Estados Unidos. Según un estudio realizado por la empresa de encuestas Gallup y la organización Stop Scams Alliance, los estadounidenses perdieron 68 mil millones de dólares debido a estafadores durante el año 2025. Esto se registró como la mayor pérdida financiera en la historia del país.

Así lo informó la cadena de televisión NBC.

El informe indica que, en un año, cerca de 15 millones de estadounidenses, es decir, aproximadamente el 6 % de la población del país, fueron víctimas de diversos esquemas de fraude.

Los expertos señalan que el 12 % de las víctimas sufrieron fraudes realizados con la ayuda de inteligencia artificial. Entre los métodos más utilizados se encuentran los deepfakes de voz y video, así como llamadas falsas en nombre de familiares o empleados bancarios.

Los investigadores afirmaron que las capacidades de la inteligencia artificial permiten a los criminales ganarse la confianza de las personas más fácilmente, y pidieron al gobierno reforzar las medidas de control contra tales amenazas.