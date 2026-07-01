Entra en vigor la nueva Constitución en Kazajistán: el sistema de poder se transforma

El 1 de julio, Kazajistán inició un proceso de renovación a gran escala de su sistema de gestión estatal. En una sesión conjunta de las cámaras del Parlamento, el presidente Kasim-Yomart Tokáyev describió estos cambios como una «reparación capital» de todo el sistema de estatalidad kazaja.

La nueva Constitución, manteniendo el régimen presidencial, modifica la estructura del Parlamento, la rendición de cuentas del gobierno y las relaciones entre las instituciones estatales.

Tokáyev afirmó que ha comenzado una nueva era en la gestión estatal.

Kasim-Yomart Tokáyev destacó que la independencia y soberanía del país siguen siendo los cimientos fundamentales de las reformas en curso.

El jefe de Estado indicó que el objetivo principal de las reformas es aumentar la eficiencia de la gestión, reducir la burocracia excesiva y fortalecer la responsabilidad de los órganos estatales ante la sociedad.

«Hemos planeado una reparación capital de todo el edificio de la estatalidad de Kazajistán, sus cimientos y sus pilares principales», dijo Tokáyev.

El presidente anunció que el nuevo sistema político operará bajo el principio de «un presidente fuerte, un Qurultay influyente, un gobierno responsable».

Se mantendrá el régimen presidencial.

Incluso después de la entrada en vigor de la nueva Constitución, Kazajistán seguirá siendo un Estado con forma de gobierno presidencial.

El presidente es el garante fundamental de la Constitución, la independencia del país, la integridad territorial y la unidad del pueblo. El jefe de Estado también:

sigue siendo el alto funcionario y Comandante en Jefe Supremo;

define las direcciones principales de la política interior y exterior;

representa a Kazajistán en el ámbito internacional;

nombra a los jefes de los órganos encargados de hacer cumplir la ley.

Según Astaná, las reformas no pretenden debilitar la institución presidencial, sino distribuir de manera más clara los poderes y responsabilidades entre las agencias estatales.

El Qurultay sustituye al Parlamento bicameral.

Uno de los cambios más importantes de las reformas fue el abandono del Parlamento bicameral. En lugar del Senado y el Majilis, se establecerá un órgano legislativo único: el Qurultay unicameral.

El nuevo Parlamento estará compuesto por 145 diputados. Está establecido que sean elegidos sobre la base de listas de partidos.

Tokáyev enfatizó que el Qurultay debe deshacerse de los procedimientos burocráticos excesivos, adoptar leyes de manera más rápida y cualitativa, y establecer un control efectivo sobre las actividades del gobierno.

El líder de Kazajistán anunció que las elecciones al nuevo Parlamento se llevarán a cabo en agosto de 2026. Dijo que firmará el decreto de convocatoria de elecciones una vez que la Constitución entre en vigor.

Se introduce el cargo de vicepresidente.

En la nueva Ley Fundamental, otro de los cambios políticos importantes para Kazajistán es la reintroducción del cargo de vicepresidente.

Este cargo fue abolido en Kazajistán en 1996. En el nuevo sistema, el vicepresidente es nombrado por el jefe de Estado y puede ocupar un lugar importante en la sucesión presidencial.

Según el análisis de Reuters, la aparición de la institución de vicepresidente podría formar un mecanismo de transferencia de poder hacia un futuro presidente. El mandato presidencial único de siete años de Tokáyev finaliza en 2029.

El 87 % de los votantes apoyó la medida en el referéndum.

La nueva Constitución de Kazajistán fue aprobada en un referéndum nacional celebrado el 15 de marzo de 2026.

Según los resultados oficiales de la Comisión Electoral Central:

la participación electoral fue del 73,12 %;

el 87,15 % de los votantes apoyó la nueva Constitución;

casi el 10 % de los participantes votó en contra.

El nuevo documento prevé la reorganización del Parlamento, la introducción del cargo de vicepresidente y la actualización de la distribución de poderes entre las instituciones estatales.

Las reformas reciben valoraciones diversas.

Las autoridades de Kazajistán evalúan la nueva Constitución como un paso histórico destinado a modernizar la gestión estatal y aumentar la eficiencia del sistema político.

Sin embargo, algunos analistas políticos señalan que el hecho de que el vicepresidente sea nombrado por el propio presidente y que se mantengan los amplios poderes del jefe de Estado podría fortalecer aún más la influencia del poder ejecutivo.

Tokáyev ha rechazado las especulaciones sobre un plan de transferencia anticipada del poder y ha declarado que las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en 2029.

La nueva Constitución, que entró en vigor el 1 de julio, ha sido uno de los cambios más importantes en el sistema político de Kazajistán. Cómo funcionarán estas reformas en la práctica y cuán efectivo será el control del nuevo Qurultay sobre el gobierno se aclarará tras las elecciones de agosto.