Trump recibe un anillo único con 321 diamantes

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido galardonado con un regalo único y valioso con motivo del 250º aniversario de la independencia del país. El Centro Mundial de Diamantes de Amberes (AWDC) de Bélgica entregó al jefe de Estado un anillo exclusivo, diseñado especialmente y adornado con cientos de diamantes.

Se informó que la joya única fue entregada oficialmente a Bill White, embajador de los Estados Unidos en Bélgica.

El anillo está fabricado en oro puro y cuenta con 321 diamantes naturales así como 75 piedras preciosas colocadas con maestría. Los representantes del AWDC destacaron que este regalo fue preparado como símbolo de la sólida cooperación económica y las relaciones comerciales de muchos años entre ambos países.

Según el Centro, Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores socios de la industria del diamante de Amberes. Una gran parte de los diamantes naturales que se venden aquí terminan llegando a manos de compradores estadounidenses.

El AWDC también hizo hincapié en que solo se utilizaron diamantes naturales para la creación del anillo. Los expertos señalan que, aunque es difícil distinguir visualmente los diamantes naturales de los cultivados en laboratorio, existe una gran diferencia en su origen, rareza, valor de mercado y estatus.

Cabe mencionar que la ciudad de Amberes, Bélgica, ha sido uno de los centros más grandes del comercio mundial de diamantes durante casi cinco siglos. Una gran parte de los diamantes en bruto extraídos en el mundo se lanza al mercado global a través de los mercados de esta ciudad.

Más de 1.700 empresas operan en el famoso Barrio de los Diamantes de la ciudad. Asimismo, fue en Amberes donde se fundó en 1863 la primera bolsa oficial de diamantes del mundo, y hoy en día esta zona sigue siendo uno de los centros más prestigiosos del comercio internacional de diamantes.