La hegemonía de Apple en el mercado de los smartphones, especialmente en el segmento de precios altos, continúa consolidándose. Según los últimos datos analíticos, la serie iPhone 17 ha logrado superar por un margen significativo a los gigantes de Android, tanto locales como internacionales, en uno de los mercados más grandes y competitivos del mundo: China. Esta situación indica que la elección de los usuarios en el mundo tecnológico depende cada vez más del prestigio de la marca y la estabilidad del ecosistema. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa la publicación ixbt.com, al 21 de junio de 2026, las ventas totales de la línea iPhone 17 en China alcanzaron los 35,39 millones de unidades. Dentro de esta cifra, el modelo iPhone 17 Pro Max, considerado el más caro y técnicamente perfecto, domina absolutamente. Este dispositivo se vendió en aproximadamente 12,69 millones de copias, convirtiéndose en el más popular entre los smartphones de Apple.

En el ranking interno de dispositivos Apple, el iPhone 17 básico ocupa el segundo lugar con 11,83 millones de unidades, mientras que el modelo iPhone 17 Pro completa el top tres con una cifra de 10,87 millones. Los números muestran que los compradores prefieren la versión Pro Max, que posee las capacidades máximas, a pesar del precio elevado.

Un golpe inesperado para los flagships de Android

El caso más sorprendente se hace evidente al comparar con los flagships más potentes que funcionan con el sistema operativo Android. Según los datos, las ventas totales de todos los flagships con el prefijo "Ultra", como el Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra, OPPO Find X9 Ultra e iQOO 15 Ultra, fueron de solo 776 500 unidades. Esto significa que solo el modelo iPhone 17 Pro Max se vendió diez veces más que la suma de todos sus principales competidores.

El reconocido insider Ice Universe señala que estas estadísticas podrían influir seriamente en la estrategia futura de los fabricantes de smartphones Android. El desarrollo de modelos de categoría Ultra, que incorporan las cámaras, pantallas y componentes innovadores más modernos, requiere enormes gastos financieros. Sin embargo, las especificaciones técnicas máximas no siempre garantizan el éxito comercial.

En el mercado de Uzbekistán, la demanda de productos Apple sigue siendo alta. Es probable que esta tendencia del mercado chino se refleje también en el mercado local, ya que los consumidores uzbekos suelen elegir precisamente las versiones superiores de los modelos iPhone entre los dispositivos flagships. Los fabricantes de Android están considerando ahora orientar sus recursos hacia segmentos populares en lugar de proyectos tan costosos.

En conclusión, se puede decir que la estrategia de marketing de Apple y la lealtad de los usuarios prevalecen sobre la carrera de especificaciones técnicas. Si las marcas de Android no logran aumentar las ventas de sus flagships más caros, es posible que en el futuro disminuya el número de dispositivos de la serie "Ultra" o que cambien conceptualmente.