La actividad de la humanidad en la exploración espacial está alcanzando una nueva etapa. Al cierre de junio de 2026, se realizaron un total de 28 vuelos de cohetes transportadores a nivel mundial. Como resultado de estas misiones, 370 objetos destinados a diversos fines fueron colocados con éxito en la órbita terrestre. Este indicador demuestra la rapidez con la que se desarrolla la industria espacial. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de Ixbt.com, Estados Unidos logró el liderazgo absoluto en lanzamientos espaciales el mes pasado. Dieciséis vuelos correspondieron a los Estados Unidos. Cabe destacar que esta cifra incluye dos misiones realizadas por la empresa Rocket Lab desde el cosódromo de Mahia en Nueva Zelanda. China ocupó el segundo lugar con 10 vuelos, mientras que Japón y Europa se limitaron a lanzar un cohete cada uno.

SpaceX y Falcon 9: el principal motor del mercado

En el sector de la astronáutica privada, la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, continúa consolidando su posición. En junio, el cohete más utilizado fue el Falcon 9, que voló 13 veces en un mes. Esto significa casi un despegue cada dos días. Para comparar, todos los cohetes de la familia «Long March» del Estado chino despegaron un total de 7 veces.

Entre otros cohetes transportadores, el cohete Electron de Rocket Lab mostró actividad con 3 vuelos. Asimismo, el H3 de Japón, el Ariane 64 Block 2 de nueva generación de Europa, y aparatos chinos como «Quyue-2E», «Lizhan-1» y «Kuaychjou-11» llegaron a la órbita una vez. Esta diversidad indica que las oportunidades de acceso al espacio se están expandiendo no solo para los Estados, sino también para el sector privado.

Los cosódromos más concurridos y estadísticas anuales

En junio, la base de las fuerzas espaciales de Vandenberg en California, EE. UU., fue la plataforma de lanzamiento más activa, con 8 cohetes lanzados. El Cabo Cañaveral en Florida ocupó el segundo lugar (5 lanzamientos). En China, el cosódromo de Jiuquan lideró con 4 misiones. Estas bases sirven actualmente como puertas principales para las comunicaciones satelitales globales y proyectos de investigación.

Durante los primeros seis meses de 2026, se realizaron un total de 153 vuelos orbitales en todo el mundo. Lamentablemente, 5 de ellos terminaron en accidente. A pesar de ello, la dinámica general es positiva: en el mismo periodo del año pasado, el número de vuelos fue de 145. Si se mantiene el ritmo actual, se espera que 2026 sea el año récord con más lanzamientos espaciales en la historia de la humanidad.

Para los especialistas y entusiastas uzbekos, estos datos significan que el costo del internet satelital global y las tecnologías de teledetección seguirán bajando. La actividad de empresas como SpaceX reduce los costos de transporte de carga al espacio, abriendo puertas a nuevas oportunidades tecnológicas.