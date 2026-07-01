El primer NAS de Xiaomi bate récords tras su lanzamiento

Xiaomi ha presentado su primer servidor de almacenamiento conectado a la red (NAS), el Xiaomi Smart Storage, en una plataforma de financiación colectiva (crowdfunding). El nuevo producto se convirtió en un éxito instantáneo: solo 3 minutos después de iniciar las ventas, los fondos recaudados superaron el millón de dólares. Para las 10:15 hora de Pekín, esta cifra alcanzó los 1,9 millones de dólares. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Este dispositivo es el producto de debut de la marca Xiaomi en el mercado NAS, diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios de almacenamiento seguro de datos personales, transferencia rápida de fotos y vídeos, y copias de seguridad (backup) automáticas de archivos de smartphones. Especialmente, la función de archivado de datos de la mensajería WeChat atrajo la atención de muchos usuarios.

Especificaciones técnicas e integración con HyperOS

El Xiaomi Smart Storage está totalmente integrado con el nuevo ecosistema HyperOS de la marca y la aplicación Mi Home. Esto permite a los usuarios gestionar sus datos de forma remota y vincularlos con diversos dispositivos inteligentes. Además, se pueden conectar hasta cuatro cámaras Mijia al sistema, lo que permite almacenar las grabaciones de videovigilancia en la memoria local hasta por 360 días.

El hardware del dispositivo también es potente: está equipado con 2 GB de RAM y 8 GB de memoria flash interna. Para el almacenamiento de datos, dispone de dos ranuras que admiten discos duros con una capacidad total de hasta 40 TB. Según ixbt.com, Xiaomi ha elegido los fiables discos de la serie Western Digital Red para este producto.

Precios y configuraciones

Xiaomi ofrece a los usuarios tres variantes preconfiguradas con diferentes capacidades de almacenamiento:

Versión de 4 TB — aproximadamente 338 dólares;

Versión de 8 TB — aproximadamente 425 dólares;

Versión máxima de 16 TB — aproximadamente 690 dólares.

Todas las versiones se suministran de fábrica con unidades Western Digital Red. Este tipo de discos están diseñados específicamente para almacenamientos en red, asegurando un funcionamiento estable y prolongado en modo 24/7.

Teniendo en cuenta la alta demanda de productos Xiaomi en el mercado tecnológico de Uzbekistán, se espera que este dispositivo NAS aparezca pronto en los estantes de minoristas y tiendas online locales. Para los usuarios que deseen tener su propio sistema de almacenamiento en la nube privado, esta puede ser una alternativa viable a los servicios de nube de pago como Apple o Google.