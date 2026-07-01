Preocupación científica: el Sol podría sufrir una fuerte explosión en cualquier momento

Los científicos han informado que la actividad solar se ha intensificado bruscamente en los últimos días. Según los expertos, la situación actual podría volverse más peligrosa en cualquier momento, especialmente ante la posibilidad de una erupción solar de nivel máximo.

Según el laboratorio de astronomía solar del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia, se han registrado un total de 17 llamaradas en el Sol en las últimas 24 horas. Esta es una cifra considerablemente más alta en comparación con los días anteriores.

Los expertos señalan que hace un día se observaron 8 llamaradas y el día anterior solo 5. Esta mañana se produjeron dos fuertes llamaradas de clase M. Ahora, los científicos no descartan la posibilidad de que ocurra una explosión de clase X, el nivel más alto.

Una enorme zona activa orientada hacia la Tierra

Los astrónomos comparan la zona activa actual con el grupo de manchas solares n.º 4366 observado en febrero de este año. En aquel momento se registraron varias erupciones fuertes, incluida la mayor de 2026, de nivel X8.1.

Los científicos señalan que la situación actual es algo inusual. Aunque la zona más activa de 2026 está orientada precisamente hacia la Tierra, hasta ahora no se ha producido ninguna erupción fuerte de clase X.

Sin embargo, los expertos advierten que esta calma podría no durar mucho. En su opinión, existe la posibilidad de que una fuerte explosión comience en cualquier minuto.

¿Por qué están preocupados los científicos?

Se ha informado que esta zona activa está compuesta por dos grandes grupos de manchas solares, conectados a través de un único sistema magnético. Esto crea las condiciones para una acumulación masiva de energía.

Los astrónomos señalan que es muy difícil predecir con precisión estos sistemas magnéticos complejos, ya que gran parte del campo magnético se encuentra bajo la superficie solar, por lo que no es posible observarlo completamente.

Por ello, se advierte que la situación podría desarrollarse en una dirección inesperada.

¿Qué peligros representan las erupciones solares?

Las llamaradas solares se dividen en clases A, B, C, M y X según su potencia. La clase X es la más fuerte.

Tales explosiones potentes pueden afectar el campo magnético terrestre y provocar tormentas magnéticas. Esto podría causar fallos en las redes eléctricas, interrupciones en las comunicaciones por radio y sistemas de navegación, y en algunos casos, problemas de suministro eléctrico en instalaciones industriales.

Asimismo, los científicos destacan que las tormentas magnéticas pueden afectar las rutas de migración natural de aves y animales.