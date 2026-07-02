Chery anuncia una garantía de por vida para sus nuevas baterías Rhino

Chery Automobile, uno de los mayores fabricantes de automóviles de China, ha dado un paso sin precedentes para demostrar su confianza en su nueva generación de baterías Rhino. A partir de ahora, se ofrece una garantía de por vida a los primeros propietarios de todos los nuevos modelos eléctricos e híbridos equipados con estas baterías. Esta decisión no solo destaca la superioridad tecnológica de la marca, sino que también se espera que transforme radicalmente la confianza de los consumidores en los vehículos eléctricos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, esta garantía cubre no solo el paquete de baterías, sino también los motores eléctricos y las unidades de control. Sin embargo, este beneficio es exclusivo para los propietarios que compraron su vehículo para uso personal; no se aplica a vehículos utilizados con fines comerciales, como servicios de taxi. Esta estrategia será, sin duda, un factor clave en la expansión de la cuota de mercado de la marca Chery.

Los estándares de seguridad más estrictos

Esta campaña se anunció tras la entrada en vigor en China de una nueva norma nacional obligatoria sobre la seguridad de las baterías. Los expertos califican estos nuevos requisitos como los estándares de seguridad más estrictos en la historia de la industria. Chery afirma que sus baterías Rhino cumplen plenamente con estas normas e incluso las superan. Según las nuevas reglas, en caso de sobrecalentamiento térmico, no debe producirse combustión ni explosión durante 2 horas.

Además, los requisitos de seguridad también se centran en la protección de los pasajeros dentro del habitáculo. En particular, no debe entrar humo en el habitáculo durante los 5 minutos posteriores a la activación de una señal de advertencia. Las baterías también se someten a pruebas de resistencia a impactos mecánicos: deben soportar tres impactos de una bola de acero de 30 mm de diámetro con una energía de 150 J. Las baterías Rhino se distinguen por no perder sus propiedades de seguridad incluso después de 300 ciclos de carga rápida.

Responsabilidad de la empresa y modelos cubiertos

Los representantes de Chery Automobile hicieron una promesa audaz: si un modelo equipado con una batería Rhino sufre un sobrecalentamiento térmico o daños debido a un fallo no relacionado con un error humano, la empresa proporcionará al cliente un vehículo totalmente nuevo del mismo modelo. Tales garantías demuestran la gran confianza de la marca en la calidad de sus productos.

Actualmente, las baterías Rhino se utilizan en los modelos de cuatro marcas principales del grupo Chery:

Chery

Exeed

Jetour

iCar

Teniendo en cuenta la creciente popularidad de las marcas Chery, Jetour y Exeed en el mercado, tales iniciativas globales del fabricante podrían influir positivamente en la actitud de los compradores locales hacia la marca. La empresa continúa equipando todos sus nuevos modelos de energía (BEV, PHEV y EREV) con esta tecnología segura.