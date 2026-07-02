El iPhone 18 Pro Max tendría una batería récord

Se espera que el futuro buque insignia de Apple, el iPhone 18 Pro Max, cuente con la batería de mayor capacidad en la historia de los smartphones. Filtraciones recientes en la red indican que el nuevo dispositivo ofrecerá una autonomía significativamente mayor que las generaciones anteriores. Esta novedad es especialmente importante para los usuarios activos y los entusiastas de los juegos móviles. Así lo informa Ixbt.com.

Según informa el medio ixbt.com, la capacidad de la batería del iPhone 18 Pro Max podría variar según la región de venta. Esto está directamente relacionado con la estructura interna del dispositivo y sus componentes físicos. Específicamente, las versiones global y europea, que cuentan con una ranura nano-SIM física, estarían equipadas con una batería de 5235 mAh. Esta cifra es aproximadamente un 8,5 % superior al modelo iPhone 17 Pro Max esperado.

El problema de la ranura SIM y el espacio interno

Lo curioso es que la modificación destinada al mercado estadounidense, que utiliza únicamente la tecnología eSIM, tendría una batería aún mayor. Se dice que la capacidad de su batería sería de 5425 mAh. Los ingenieros habrían aprovechado el espacio liberado al eliminar la ranura SIM física para aumentar el tamaño de la batería. Este sería el valor más alto en la historia de la línea iPhone, lo que representa un crecimiento del 6,6 % respecto a la generación anterior.

Según las fuentes, estos datos coinciden con las hipótesis planteadas por insiders de la cadena de suministro de Apple. Se espera que la serie Pro Max supere por primera vez la barrera de los 5000 mAh. Teniendo en cuenta que para los usuarios de Uzbekistán suelen llegar modelos destinados al mercado global y asiático, es probable que en la región predominen las versiones con SIM física y una batería ligeramente menor.

Competencia y tendencias del mercado

Aunque Apple esté realizando un salto importante según sus propios estándares, los fabricantes de smartphones chinos han avanzado mucho más en este aspecto. Por ejemplo, el modelo Honor X80 Pro Max, lanzado recientemente en el mercado chino, está equipado con una batería gigante de 11 000 mAh. Además, soporta tecnología de carga rápida de 90 W.

Apple siempre ha puesto más énfasis en la eficiencia energética del software y el procesador que en el tamaño de la batería. Los nuevos chips del iPhone 18 Pro Max y el sistema iOS optimizado permitirían aprovechar al máximo esta capacidad de batería. Aunque estos datos aún no han sido confirmados oficialmente, es evidente la intención del gigante tecnológico de aumentar la autonomía energética.