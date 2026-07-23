En México, una conductora choca contra un muro al confundirlo con un túnel pintado

Un inusual accidente de tráfico ocurrió en la ciudad de Monterrey. Una conductora confundió un mural que representaba un túnel con una carretera real y dirigió su vehículo hacia la pared.

Se informa que el mural fue creado basándose en la famosa escena del túnel falso del dibujo animado «El Coyote y el Correcaminos». La imagen daba la impresión de que la carretera continuaba al mirarla desde lejos.

La conductora se dio cuenta demasiado tarde de que era un dibujo y el coche terminó chocando contra el muro. El impacto causó daños al vehículo. No se reportaron heridos durante el incidente.

Las imágenes del coche y el muro están siendo ampliamente comentadas en las redes sociales. Algunos usuarios han comparado este suceso con una recreación en la vida real de una escena de dibujos animados.