Entierro de los niños víctimas de un ataque a una escuela en Irán

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Entierro de los niños víctimas de un ataque a una escuela en Irán

En la ciudad iraní de Minab, los niños fallecidos como consecuencia de un ataque de EE. UU. e Israel fueron despedidos hacia su última morada. Casi cinco meses después de la tragedia, fueron enterrados los cuerpos de 34 niños cuyas identidades fueron confirmadas mediante pruebas de ADN.

Según los datos oficiales, los especialistas lograron identificar 68 fragmentos corporales pertenecientes a los niños. Sin embargo, el cuerpo de Makan Nassiri, de 7 años, aún no ha sido encontrado. Se señala que, debido a que el misil cayó directamente en su ubicación, fue imposible hallar sus restos.

Por esta razón, se preparó una tumba vacía simbólica para Makan Nassiri. Su suéter manchado de sangre y uno de sus tenis se conservan en la mezquita local como un monumento en memoria de las víctimas de la tragedia.

De acuerdo con las autoridades iraníes, el ataque perpetrado el 28 de febrero de 2026 contra una escuela primaria de niñas en Minab dejó 168 muertos. La mayor parte de las víctimas estuvo compuesta por niñas estudiantes de entre 7 y 12 años, así como por varios profesores. El incidente es considerado una de las tragedias más graves con niños involucrados en la historia del país.

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