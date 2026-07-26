La empresa SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha dado un nuevo paso importante en la conquista del espacio. En el complejo LC-37A ubicado en Cabo Cañaveral, Florida, ha concluido la fase principal de construcción de Mechazilla, la inmensa torre de lanzamiento diseñada para el cohete Starship más grande de la historia de la humanidad. Se espera que esta estructura revolucione la industria espacial no solo por su tamaño, sino también por su tecnología de captura de cohetes en pleno vuelo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos, los constructores instalaron con éxito el noveno y último módulo de la estructura. Con esto, los trabajos de ensamblaje vertical de la torre han llegado a su fin. Julia Bergeron, quien filmó este proceso, confirmó que la torre ha alcanzado su altura de diseño. Ahora, esta estructura metálica se ha convertido en uno de los objetos más destacados del centro espacial.

Una estructura construida con la ayuda de la grúa más potente del mundo

Los equipos ordinarios no fueron suficientes para construir la torre Mechazilla. Según el medio ixbt.com, en este proyecto se utilizó la grúa sobre orugas Liebherr LR 13000 fabricada en Alemania y considerada la más potente del mundo. Este equipo tiene una capacidad de elevación de hasta 3000 toneladas, lo que permitió colocar con precisión los módulos pesados de la torre.

Los trabajos de construcción se llevaron a cabo en plazos muy cortos y a un ritmo elevado. Aunque las partes principales de la torre ya están ensambladas, SpaceX aún enfrenta tareas técnicas complejas. Ahora, los especialistas deben instalar «brazos» mecánicos especiales (chopsticks) y sistemas de servicio de cohetes en la torre. Este equipo jugará un papel decisivo durante el lanzamiento y la recuperación del sistema Starship.

El futuro del sistema Starship y nuevas pruebas

Elon Musk señaló que durante el próximo vuelo, SpaceX intentará capturar la etapa superior del sistema Starship — Ship — directamente en el aire utilizando los brazos mecánicos de esta torre Mechazilla. Este método aumentará drásticamente la eficiencia de la reutilización de cohetes y acortará el tiempo entre vuelos.

El éxito del proyecto Starship es importante no solo para SpaceX, sino también para la exploración espacial mundial. De hecho, se planea que este cohete sea el principal medio de transporte para colonizar la Luna y llevar humanos a Marte en el futuro. La finalización de la torre acerca la puesta en marcha a plena capacidad del complejo 37A en Cabo Cañaveral.

Actualmente, SpaceX está analizando los resultados de su 13º vuelo de prueba y se prepara para probar en la práctica las capacidades de la nueva torre. Estas noticias también son interesantes para los entusiastas de la tecnología uzbekos, ya que proyectos como Starlink y Starship tienen el potencial de transformar por completo Internet global y la logística espacial.