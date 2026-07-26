Una de las férulas más pequeñas del mundo colocada en la pata rota de un hámster

La pata rota de un pequeño hámster fue tratada de una manera inusual por la veterinaria Maria Firsova. La especialista fabricó una férula ortopédica especial adaptada al tamaño del animal y la colocó en la extremidad lesionada.

Este dispositivo actúa como un yeso ordinario. Mantiene el hueso roto en una posición estable y previene más daños durante el movimiento. Como la férula es muy pequeña, su elaboración y correcta colocación requirieron una precisión excepcional.

Después del tratamiento, la pata del hámster quedó protegida y se crearon las condiciones necesarias para la curación natural del hueso. Los veterinarios destacan que trabajar con animales tan pequeños requiere no solo conocimientos médicos, sino también mucha paciencia.

Este trabajo de Maria Firsova demostró que en la veterinaria cada ser vivo, independientemente de su tamaño, necesita la misma atención.