Ir al cine y al teatro ralentiría el envejecimiento

Visitar regularmente museos, teatros, cines y conciertos no solo es un descanso cultural, sino que también puede ralentizar el proceso de envejecimiento fisiológico del organismo. Así lo señala ScienceDaily en un nuevo estudio publicado.

Científicos del Instituto de Ciencias de Tokio analizaron los resultados de un importante estudio sobre el envejecimiento realizado en Inglaterra. En la investigación participaron 1.899 personas mayores de 50 años, cuya salud fue monitoreada durante varios años.

Los especialistas calcularon la edad fisiológica de los participantes evaluando diversos indicadores médicos como la presión arterial, la función pulmonar, los niveles de colesterol y hemoglobina, el índice de masa corporal, la velocidad al caminar y la fuerza muscular en las manos. Este indicador refleja el estado real del organismo y puede diferir de la edad cronológica.

También se recopiló información sobre la frecuencia con la que los participantes acudían a museos, teatros, cines, conciertos y galerías de arte. La edad fisiológica de quienes participaban regularmente en eventos culturales promediaba los 66,9 años, mientras que en aquellos con menor actividad esta cifra era de 69,9 años.

Según los resultados del estudio, cada punto adicional en el nivel de actividad cultural se asoció con una edad fisiológica promedio de 31 días menor. Esta relación se mantuvo incluso después de ajustar por ingresos, empleo, enfermedades crónicas y otros factores.

Los científicos opinan que asistir con regularidad a eventos culturales aumenta la actividad social de las personas, fortalece la salud mental y apoya un estilo de vida saludable. Los expertos destacan que el impacto positivo de esto puede ser incluso cercano al resultado del ejercicio físico regular.