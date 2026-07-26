La sinceridad de un niño que intenta explicar qué es el kéfir a los turistas conquista las redes (vídeo)
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En Kirguistán, el vídeo de un niño vendiendo kéfir se ha vuelto viral en las redes sociales. Intenta hablar en varios idiomas para presentar la bebida nacional a los turistas extranjeros y utiliza gestos cuando la explicación se vuelve difícil.
En las imágenes se ve al niño describir el kéfir a los invitados de una manera sencilla y sincera. A veces mezcla las palabras, pero no deja de explicar el producto. Los turistas observan sus esfuerzos con interés y una sonrisa.
La perseverancia del niño dio sus frutos y logró vender el kéfir. Este pequeño proceso de venta despertó un gran interés entre los usuarios de la red.
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