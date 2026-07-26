La sinceridad de un niño que intenta explicar qué es el kéfir a los turistas conquista las redes (vídeo)

En Kirguistán, el vídeo de un niño vendiendo kéfir se ha vuelto viral en las redes sociales. Intenta hablar en varios idiomas para presentar la bebida nacional a los turistas extranjeros y utiliza gestos cuando la explicación se vuelve difícil.

En las imágenes se ve al niño describir el kéfir a los invitados de una manera sencilla y sincera. A veces mezcla las palabras, pero no deja de explicar el producto. Los turistas observan sus esfuerzos con interés y una sonrisa.

La perseverancia del niño dio sus frutos y logró vender el kéfir. Este pequeño proceso de venta despertó un gran interés entre los usuarios de la red.