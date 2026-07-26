Un autobús con 40 pasajeros volcó en Turquía

Un grave accidente de tráfico en el que se vio implicado un autobús de pasajeros ocurrió en la provincia de Kırıkkale, en Turquía. Como consecuencia del siniestro, 40 de las 42 personas que iban a bordo sufrieron heridas de diversa consideración.

Según se informó, el suceso ocurrió en la madrugada del 25 de julio en la zona del barrio de Kimeski, en la carretera Kırıkkale-Samsun. De acuerdo con los datos preliminares, el conductor perdió el control del vehículo por razones desconocidas, lo que provocó que el autobús se saliera de la carretera y volcara.

En el momento del accidente, el autobús transportaba a 42 pasajeros, incluidos tres empleados de la empresa de transporte. El accidente dejó 40 personas heridas.

Tras recibir el aviso de la emergencia, se desplazaron al lugar servicios de ambulancias, policía y rescate. Los heridos fueron trasladados a hospitales y están recibiendo la asistencia médica necesaria.

Según los datos preliminares, no hay ciudadanos extranjeros entre las víctimas. Actualmente, las autoridades competentes llevan a cabo una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente.