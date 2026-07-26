Un autobús con 40 pasajeros volcó en Turquía

·104·Mundo
Un autobús con 40 pasajeros volcó en Turquía

Un grave accidente de tráfico en el que se vio implicado un autobús de pasajeros ocurrió en la provincia de Kırıkkale, en Turquía. Como consecuencia del siniestro, 40 de las 42 personas que iban a bordo sufrieron heridas de diversa consideración.

Según se informó, el suceso ocurrió en la madrugada del 25 de julio en la zona del barrio de Kimeski, en la carretera Kırıkkale-Samsun. De acuerdo con los datos preliminares, el conductor perdió el control del vehículo por razones desconocidas, lo que provocó que el autobús se saliera de la carretera y volcara.

En el momento del accidente, el autobús transportaba a 42 pasajeros, incluidos tres empleados de la empresa de transporte. El accidente dejó 40 personas heridas.

Tras recibir el aviso de la emergencia, se desplazaron al lugar servicios de ambulancias, policía y rescate. Los heridos fueron trasladados a hospitales y están recibiendo la asistencia médica necesaria.

Según los datos preliminares, no hay ciudadanos extranjeros entre las víctimas. Actualmente, las autoridades competentes llevan a cabo una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente.

TurquíaKırıkkaleSamsun
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Rusia insinúa a Ucrania, y Tokáyev señala otro camino...Rusia insinúa a Ucrania, y Tokáyev señala otro camino...Hoy, 19:39Irán promete una respuesta a Ucrania tras el ataque a un buque mercante en el mar CaspioIrán promete una respuesta a Ucrania tras el ataque a un buque mercante en el mar CaspioHoy, 19:28Fuerte caída de la actitud hacia Zelenski en Polonia: 75,8% de valoraciones negativas...Fuerte caída de la actitud hacia Zelenski en Polonia: 75,8% de valoraciones negativas...Hoy, 19:24Invitado sorpresa en un aeropuerto de Nueva York: un mapache cae del techo (vídeo)Invitado sorpresa en un aeropuerto de Nueva York: un mapache cae del techo (vídeo)Hoy, 18:42En China, personas que huyen del calor se acuestan a descansar en el metroEn China, personas que huyen del calor se acuestan a descansar en el metroHoy, 18:29El rápido movimiento de un perro salvó a un niño de un accidenteEl rápido movimiento de un perro salvó a un niño de un accidenteHoy, 18:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler