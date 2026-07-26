Lionel Messi decidió poner fin a su carrera con la selección argentina

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Lionel Messi decidió poner fin a su carrera con la selección argentina

El centrocampista de la selección argentina Leandro Paredes compartió una información que sacudió al mundo del fútbol. Según él, el legendario Lionel Messi consideraba la final de la Copa del Mundo 2026 como su último partido a nivel internacional. El octavo ganador del Balón de Oro no pudo contener las lágrimas tras el encuentro decisivo del torneo en Norteamérica. Así lo informa Goal.com informa .

Según el medio Goal.com, la derrota de la selección argentina en la final ante España fue dolorosa no solo por la pérdida del título, sino también por la marcha del capitán del equipo. Paredes, quien actualmente milita en Boca Juniors, reveló que Messi se había preparado mentalmente para esta final como si fuera su partido de despedida.

Las emociones del capitán y una decisión inesperada

Paredes señaló que el ambiente en la concentración de la selección fue muy pesado. «Es muy doloroso, porque durante todo el torneo no queríamos que llegara este último partido. Creo que él ya había tomado la firme decisión de terminar su carrera en la selección nacional exactamente con este juego», destacó el centrocampista.

A pesar de ello, Paredes, que también compartió vestuario con Messi en el París Saint-Germain, espera que el capitán cambie de opinión. En su opinión, todo el equipo y los aficionados desean volver a ver a Lionel vistiendo la camiseta de la Albiceleste. Sin embargo, añadió que la decisión final depende únicamente del jugador y de su felicidad personal.

Una era de grandes reformas en la selección

Al igual que Lionel Messi, el propio Leandro Paredes tiene dudas sobre su futuro en el combinado nacional. Se espera que comience un período de grandes cambios y recambio generacional en el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Paredes afirmó que por ahora no hay que tomar decisiones apresuradas y que es necesario meditarlo todo bien.

Esta noticia se considera una gran pérdida para el fútbol argentino. Durante muchos años, Messi ha sido no solo el líder, sino también el símbolo del equipo. Con su salida, Lionel Scaloni tendrá que reestructurar el conjunto. Esta noticia también tomó por sorpresa a los aficionados del fútbol en Uzbekistán, ya que muchos esperaban ver a Lionel triunfar una vez más en un gran torneo.

Hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de Lionel Messi o de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, las palabras de un compañero tan cercano como Paredes demuestran que la situación es seria. El delantero del Inter Miami podría estar centrando toda su atención en su carrera a nivel de clubes en este momento.

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