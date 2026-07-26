El Milan elige a Gerard Martin del Barcelona para reforzar su defensa

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El Milan elige a Gerard Martin del Barcelona para reforzar su defensa

El club italiano del Milan planea una profunda renovación de su línea defensiva bajo la dirección de su nuevo entrenador Amorim. El partido amistoso disputado en Celtic Park como parte de la pretemporada dejó en evidencia los problemas defensivos del equipo. Por este motivo, la directiva de los "rossoneri" busca un defensa técnicamente fuerte y capaz de iniciar la salida de balón desde atrás. Así lo informa Goal.com informa .

El principal objetivo del club es Gerard Martin, canterano del FC Barcelona. Con 186 centímetros de estatura, este lateral zurdo está considerado como uno de los talentos más prometedores de La Masia. Se espera que su condición física y su manejo del balón encajen a la perfección en los esquemas tácticos de Amorim.

Precio del traspaso y detalles de las negociaciones

Según publica El Nacional, el Milan ha presentado una oferta oficial de 20 millones de euros a la directiva azulgrana por el traspaso. Sin embargo, el club catalán considera esta cantidad insuficiente. El gigante español exige al menos 35 millones de euros por su jugador, aunque ambas partes podrían acordar una rebaja a través de diversos bonus y un porcentaje sobre una futura venta.

Gerard Martin disputó 30 partidos en La Liga la temporada pasada, demostrando un rendimiento muy regular. Aunque su contrato actual se extiende hasta 2028, el Barcelona ha manifestado su disposición a venderlo debido a problemas financieros y a la necesidad de equilibrar su presupuesto.

Cabe destacar que el Milan no está solo en esta carrera. El Chelsea inglés también muestra un fuerte interés por el talentoso defensor nacido en 2004. Los italianos pretenden acelerar las negociaciones para superar a sus competidores.

De concretarse este fichaje, se espera que Gerard Martin se convierta en una pieza clave de la defensa milanista y forme junto a Gila el nuevo bastión defensivo del equipo. Esta incorporación no solo fortalecerá la zaga, sino que marcará una nueva etapa en la construcción de jugadas.

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