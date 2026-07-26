Interesante charla entre Erling Haaland y Tom Holland: La propuesta de Spider-Man

Se han revelado los detalles de una comunicación inesperada entre una de las mayores estrellas del mundo del fútbol, Erling Haaland, and el actor de Hollywood Tom Holland. Resulta que el actor conocido por su papel de Spider-Man intentó convencer al delantero noruego de fichar por el Tottenham, pero el intento no tuvo éxito, informa Goal.com informa .

Este acontecimiento ocurrió en 2021, cuando Erling Haaland acaparaba la atención mundial tras marcar 41 goles con el Borussia Dortmund. Tom Holland se puso en contacto con la joven estrella durante el Gran Premio de Mónaco y le invitó a unirse al club londinense. Según Goal.com, el actor intentó utilizar su fama para desempeñar el papel de "agente secreto" del Tottenham.

En una entrevista reciente, Erling Haaland admitió que en aquel momento no sabía quién era Tom Holland. "Era ese tipo de Spider-Man, pero no había visto la película", explicó el delantero del Manchester City. Según él, el mensaje del actor simplemente le proponía quedar para tomar algo y le pedía que fichara por el Tottenham.

Malentendido y disculpas

Los primeros informes sugerían que Erling Haaland había sido grosero con el actor y lo había considerado simplemente un "tipo cualquiera". Sin embargo, el futbolista aclaró la situación, subrayando que no tenía intención de ofender a nadie. Comentó en su canal de YouTube que la situación se habia sacado de contexto y que más tarde le envió un mensaje al actor porque sonaba un poco duro.

«Lo dije en broma, pero la gente lo malinterpretó. Me sentí incómodo y le escribí para calmar las cosas», dice Erling Haaland. Este caso demuestra una vez más lo interesantes que resultan para los aficionados la vida personal de las estrellas del fútbol y sus interacciones con personajes famosos.

Actualmente, Erling Haaland está ocupado batiendo récords en la Premier League con el Manchester City. Y parece que el Tottenham perdió la oportunidad de cerrar semejante traspaso en su momento. Aunque la lealtad del actor a su club es digna de elogio, las elecciones profesionales del jugador le llevaron a uno de los equipos más fuertes del mundo.

Este suceso demuestra que en el mundo del fútbol a veces se intenta realizar fichajes no solo a través de agentes oficiales, sino también de famosos que son aficionados acérrimos. Para los seguidores del Manchester City, esto quedó como un recuerdo divertido, ya que su máximo goleador está escribiendo historia en el Etihad Stadium.