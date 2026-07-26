El gobierno indio exige el bloqueo de la aplicación de mensajería anónima Bitchat

El gobierno indio ha exigido a la plataforma GitHub que elimine los repositorios asociados a Bitchat, una aplicación de mensajería descentralizada creada por Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter. Esta decisión se tomó en el contexto de las protestas a gran escala que continúan en el país, ya que los manifestantes utilizan activamente esta aplicación precisamente para eludir las restricciones de Internet. Así lo informa Ixbt.com lo informa.

Jack Dorsey publicó en su cuenta de la red social X una copia de la orden oficial enviada por el Centro de Coordinación contra la Ciberdelincuencia (I4C), dependiente del Ministerio del Interior de la India. Según el documento, GitHub debía restringir el acceso a tres repositorios relacionados con el proyecto en un plazo de tres horas. Las autoridades afirman que la arquitectura de Bitchat complica significativamente el trabajo de las fuerzas del orden, haciendo en particular imposible la intercepción de mensajes y la identificación de los usuarios.

¿Cómo funciona Bitchat y cuál es su singularidad?

Bitchat es una aplicación de mensajería de código abierto presentada en el verano de 2025 que difiere radicalmente de las aplicaciones tradicionales WhatsApp o Telegram. El uso de este servicio no requiere conexión a Internet, número de teléfono ni registro por correo electrónico. El intercambio de datos se realiza directamente entre smartphones mediante la tecnología Bluetooth Mesh, lo que permite a los dispositivos formar una red local entre sí.

Los desarrolladores posicionan esta herramienta como un instrumento diseñado para mantener la comunicación durante desastres naturales, cortes de comunicación o situaciones de emergencia. Sin embargo, precisamente la ausencia de servidores centralizados y la imposibilidad de establecer un control sobre los usuarios se convirtieron en el principal motivo de preocupación para el gobierno indio. Según la declaración de la I4C, tales tecnologías pueden utilizarse no solo con fines pacíficos, sino también para difundir desinformación y coordinar acciones que amenazan la seguridad del Estado.

Popularidad en drástico aumento en medio de las protestas

Citando datos analíticos de Sensor Tower, el medio TechCrunch informa que la aplicación Bitchat ha ganado una popularidad sin precedentes en la India. A mediados de julio, el 85 % del total de descargas mundiales de esta aplicación correspondía precisamente a la India. Y ello a pesar de que un mes antes este indicador era de apenas el 1 %.

En tan solo cinco días, la aplicación de mensajería fue descargada 91 000 veces, y hasta el 23 de julio, el número de usuarios activos diarios en la India superó los 330 000, estableciendo un nuevo récord para el servicio. Este aumento del interés coincidió con las protestas desatadas tras la anulación de los resultados de los exámenes de admisión a las universidades de medicina. Los manifestantes recurrieron al uso de redes de malla para mantenerse en contacto incluso en las zonas donde se había cortado Internet.

Actualmente, la forma en que GitHub cumplirá con esta exigencia y los próximos pasos del equipo liderado por Jack Dorsey están bajo la atención de la comunidad tecnológica. Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate global entre la libertad digital y el control estatal.