ONU: 26 millones de personas sufren sequía en Asia Central

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ONU: 26 millones de personas sufren sequía en Asia Central

En Asia Central, la magnitud de la sequía se está expandiendo y más de 26 millones de personas sienten sus consecuencias. Según datos de la ONU, más de 152 millones de hectáreas de tierra en la región se han visto afectadas por la sequía. Al menos una quinta parte de las tierras se ha degradado.

El problema no se limita solo a la naturaleza. La escasez de agua reduce el rendimiento de los cultivos, aumenta los costos de la ganadería y afecta negativamente los ingresos de la población rural. La disminución de la fertilidad del suelo también puede limitar las capacidades de producción de alimentos.

La mejora de los sistemas de riego, la restauración de las tierras dañadas y la adaptación al cambio climático se discutieron en la Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en Samarcanda. Durante la reunión, Asia Central se presentaron nuevos proyectos ecológicos destinados a los Estados.

La ONU en Uzbekistán también centró su atención en el programa "Yashil makon" (Espacio verde). Esta iniciativa prevé la plantación de árboles, la ampliación de las zonas verdes y la mejora de las condiciones ambientales.

ONUSamarcandaUzbekistánFondo para el Medio Ambiente MundialYashil Makon
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Nigina Zarqarayeva
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