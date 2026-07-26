Un camaleón pone a prueba la paciencia de un conductor y alegra a todos (vídeo)

En la ciudad de Kahramanmaraş, un camaleón que apareció en plena carretera llamó la atención de un conductor. Al percatarse del animal, el automovilista se detuvo de inmediato para no atropellarlo.

El conductor esperaba que el camaleón cruzara rápidamente. Sin embargo, el animal avanzó muy despacio, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en cada paso. Su peculiar hábito dio un toque cómico a la situación.

El conductor esperó pacientemente a que el camaleón terminara de cruzar la vía sin apresurarlo. Su inesperada reacción y el lento andar del animal quedaron grabados en video.

Tras difundirse en las redes sociales, la grabación fue vista por miles de personas. En los comentarios, muchos calificaron los movimientos del camaleón como divertidos, y otros elogiaron la actitud cuidadosa del conductor hacia el animal.