Microsoft combate la piratería: Windows ahora está protegido mediante chips TPM

Microsoft se está preparando para implementar cambios revolucionarios en el sistema de activación del sistema operativo Windows. Con el fin de hacer que el proceso de concesión de licencias sea más seguro y poner fin a los métodos de activación ilegal, la empresa introducirá un nuevo mecanismo de protección que utiliza los chips TPM (Trusted Platform Module) de la placa base. Este paso no solo fortalecerá la ciberseguridad, sino que también podría hacer técnicamente imposibles los métodos de «piratería» existentes durante años. Así lo informa Ixbt.com informa .

La nueva tecnología está dirigida a verificar la autenticidad de los servidores KMS (Key Management Service). KMS es una herramienta corporativa de Microsoft que permite a las grandes organizaciones activar cientos de equipos de forma centralizada, sin necesidad de introducir una clave independiente en cada dispositivo. Según la información de Ixbt.com, el nuevo sistema controlará precisamente este proceso a nivel de hardware.

Atestación basada en TPM: La protección de una nueva era

El nuevo mecanismo se ha denominado «TPM-based attestation». Su tarea principal es confirmar que el servidor de activación es realmente legítimo y opera en un entorno seguro. El sistema verifica primero que el servidor se haya iniciado en hardware de confianza y luego analiza la integridad del entorno de software. Solo después de superar con éxito estas etapas se permitirán las solicitudes de activación.

Los especialistas de Microsoft señalan que la arquitectura KMS actual ha sido un punto vulnerable durante muchos años. Los hackers han evitado los mecanismos de licencias corporativas creando servidores falsos que imitan la infraestructura KMS oficial. Este método se utilizaba ampliamente no solo para los negocios, sino también entre los usuarios comunes para activar ilegalmente el sistema Windows.

Este cambio también podría tener un impacto significativo en el mercado tecnológico. Muchos representantes de pequeñas y medianas empresas, así como usuarios domésticos, todavía utilizan métodos de activación no oficiales. La introducción por parte de Microsoft de la verificación a nivel de hardware detendrá el funcionamiento de tales «soluciones» y obligará a los usuarios a migrar a licencias oficiales.

¿Cuándo entrarán en vigor los cambios?

Según la información de la empresa, la verificación a nivel de hardware se convertirá en una parte obligatoria a partir de la próxima generación de Windows Server. A partir de agosto de 2026, los usuarios de Windows Server 2025 comenzarán a recibir notificaciones para preparar su infraestructura para el nuevo mecanismo de protección.

Las características principales del nuevo sistema son las siguientes:

Autenticación del servidor de activación a nivel de hardware;

Monitoreo continuo de la integridad del entorno de software;

Bloqueo de emuladores KMS falsos;

Fortalecimiento de la vinculación del sistema Windows con un dispositivo específico (hardware).

Aunque esta novedad está dirigida principalmente a clientes corporativos, afectará indirectamente al mercado de programas de activación ilegal (activators). Muchas herramientas populares funcionan precisamente emulando servidores KMS o conectándose a servidores en línea de terceros que confirman periódicamente el estado de la licencia. La verificación realizada a través de chips TPM permitirá detectar inmediatamente estas conexiones falsas.