Messi reaparece en su país natal por primera vez tras la final del Mundial 2026

Tras la dura derrota en la final del Mundial 2026, Lionel Messi apareció por primera vez ante los aficionados en Argentina. La estrella de 39 años no eligió un gran escenario futbolístico, sino un partido de un club modesto cercano a su familia, y esta visita tuvo un motivo muy especial.

¿Qué partido vio Messi?

Lionel Messi siguió desde las gradas el encuentro entre Leones y Central Córdoba de Rosario, disputado en la ciudad de Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe.

El partido, correspondiente a la Primera C de Argentina, terminó con la victoria de los visitantes por 2-0. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Antonio Di Giacomo, perteneciente al club Atlético Unión.

Independientemente del resultado, Messi acudió al estadio para apoyar un proyecto futbolístico cercano a su corazón.

La visita tuvo un motivo familiar

Leones no es un club cualquiera: está dirigido por Matías Messi, hermano de Lionel. El equipo participa esta temporada en el campeonato de Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino.

Por esta razón, la presencia de Messi en la grada no solo fue vista como una simple asistencia a un partido de fútbol, sino también como un apoyo a un proyecto familiar.

Los aficionados en el estadio recibieron calurosamente a la estrella argentina. Esta fue una de sus primeras apariciones públicas desde la final de la Copa del Mundo contra España.

Messi volvió a hacer historia en el Mundial 2026

Argentina no pudo retener el campeonato en la final, pero Messi fue uno de los jugadores más brillantes del torneo.

En el Mundial, él:

Disputó 8 partidos;

Marcó 8 goles;

Dio 4 asistencias;

Participó directamente en un total de 12 goles.

Con estos registros, Messi fue uno de los jugadores más determinantes del torneo y recibió el Balón de Plata del Mundial 2026.

Argentina se quedó a un gol de la gloria en la final

El equipo de Lionel Scaloni llegó hasta el partido decisivo de la Copa del Mundo. Sin embargo, en la final contra España, los argentinos cayeron por 1-0 debido a un único gol encajado en la prórroga.

Ferran Torres marcó en el minuto 106 el gol que le dio el título a España. Argentina perdió así su estatus de vigente campeona del mundo y cerró el torneo con la medalla de plata.

¿Cuándo volverá Messi al Inter Miami?

Tras la gran exigencia física en la Copa del Mundo, Messi recibió días de descanso para recuperarse. Por este motivo, tampoco participó en el Partido de las Estrellas de la MLS. Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente la fecha del regreso del delantero argentino a los terrenos de juego con el Inter Miami.

A sus 39 años y con 12 acciones de gol en el Mundial, el futuro de Messi en la selección nacional sigue en el aire. Todavía no hay una decisión oficial sobre si continuará su carrera con la Albiceleste o si se despedirá del combinado nacional.

¿Crees que Lionel Messi debería volver a jugar con la selección de Argentina?