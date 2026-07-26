Neymar vuelve a los terrenos de juego: La estrella brasileña responde a las críticas con un doblete

La leyenda del fútbol brasileño Neymar ha regresado a los campos tras una larga baja por lesión, demostrando una vez más que se encuentra en un gran estado de forma. En el partido del Campeonato Brasileño contra el Chapecoense, el delantero anotó dos goles con la camiseta del Santos, evidenciando que sigue siendo el líder indiscutible del equipo. Este encuentro fue significativo no solo por su retorno, sino también por su rotunda respuesta a quienes dudaron de su profesionalismo en las últimas semanas, según informa Goal.com. informa Goal.com.

Aunque el encuentro terminó con un empate 2-2, las acciones del delantero de 34 años acapararon la atención de aficionados y expertos. Según Goal.com, Neymar completó su proceso de recuperación tras su grave lesión en el Mundial y no tuvo ningún problema para liderar el ataque del Santos. Su primer gol dio la ventaja a su equipo, mientras que el segundo confirmó que su talento sigue intacto.

Críticas y su particular celebración de «póker»

La celebración de los goles de Neymar dio mucho que hablar. Al festejar, hizo gestos simulando jugar a las cartas, en clara alusión a quienes le criticaron por su participación en torneos de póker. Cabe recordar que el delantero fue duramente criticado por los medios locales y los aficionados tras dejarse ver en un torneo de póker en São Paulo mientras el Santos disputaba un partido crucial en Venezuela.

El técnico del club, Cuca, aclaró la situación destacando que la ausencia de Neymar en Venezuela no estuvo relacionada con ningún problema de disciplina. Según el entrenador, no llevar al jugador en un viaje tan largo fue una decisión táctica tomada para preservar su estado físico. Neymar había participado en todos los entrenamientos y solo acudió al torneo de póker en su día libre oficial.

Durante el partido, Neymar destacó no solo por sus goles, sino también por su intensidad. En la segunda mitad, fue amonestado por el árbitro tras una falta sobre un rival. Esta cartulina amarilla es la tercera del delantero en el campeonato actual, lo que le acarrea una suspensión automática para el próximo partido.

Debido a esta sanción, el Santos se verá obligado a jugar sin su principal «motor creativo» en el importante duelo del 9 de agosto contra el Athletico Paranoense. Es una baja muy sensible para el equipo, ya que es evidente que la presencia de Neymar sobre el césped incrementa notablemente la eficacia ofensiva.

Neymar ha recibido 3 tarjetas amarillas esta temporada;

Su rendimiento con el Santos sigue manteniendo un nivel muy alto;

El próximo partido se disputará el 9 agosto.

En general, la estrella del fútbol brasileño sigue respondiendo a las críticas sobre su vida extradeportiva de la mejor manera posible: con goles. La recuperación de su forma física es una gran noticia tanto para los aficionados del club como para la selección brasileña.