Ankalaev iguala el número de victorias de Khabib Nurmagomedov

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Ankalaev iguala el número de victorias de Khabib Nurmagomedov

En Abu Dabi, el evento de la UFC tuvo una gran relevancia para Magomed Ankalaev. El peleador ruso derrotó al representante de Uzbekistán Bogdan Guskoven el último asalto y alcanzó a Jabib Nurmagomédov en número de victorias dentro de la promotora.

Ankalaev aumentó la presión en el quinto asalto

El combate de peso semipesado se disputó el 25 julio en el Etihad Arena de Abu Dabi. Tras mostrarse prudente en los primeros asaltos, Ankalaev impuso su dominio en la lucha y el suelo durante la segunda mitad del duelo.

En el quinto asalto, el peleador ruso llevó a Guskov a la lona y conectó una serie de golpes. El árbitro detuvo el combate a los 2 minutos y 41 segundos, declarando a Ankalaev vencedor por nocaut técnico.

Este resultado supuso la 13ª victoria de Ankalaev en la UFC.

Ankalaev se coloca al nivel de Jabib

Según las estadísticas oficiales de la UFC, antes del combate contra Guskov, Ankalaev sumaba 12 victorias y Jabib Nurmagomédov 13. Tras el triunfo en Abu Dabi, Ankalaev firmó su 13ª victoria e igualó a su famoso compatriota.

Líderes entre los peleadores rusos:

  1. Islam Makhachev — 17 victorias;

  2. Aleksandr Volkov — 14;

  3. Magomed Ankalaev — 13;

  4. Jabib Nurmagomédov — 13.

A Ankalaev le falta una victoria para alcanzar a Volkov y cuatro más para igualar el registro de Makhachev.

Guskov había aceptado la pelea con poca antelación

Bogdan Guskov no estaba inicialmente programado para la pelea estelar en Abu Dabi. Tras la lesión del anterior rival de Magomed Ankalaev, Khalil Rountree, el representante de Uzbekistán aceptó sustituirlo con poco margen de tiempo.

Antes del combate, la UFC presentó a Guskov como el peleador uzbeko mejor clasificado. Había ganado sus 18 combates profesionales antes de la decisión, finalizando 13 de ellos en el primer asalto.

Tras la derrota, Guskov indicó en las redes sociales que no se rendirá y prometió regresar. El resultado en Abu Dabi puso fin a su racha de cuatro victorias consecutivas.

De una derrota a un segundo del final a un logro histórico

A sus 34 años, Ankalaev debutó en la UFC en 2018 frente a Paul Craig. Aunque dominó todo el combate, cayó derrotado por sumisión (triángulo) a falta de un solo segundo para que concluyera el tercer asalto.

A partir de entonces, se convirtió en uno de los peleadores más peligrosos del peso semipesado y conquistó el título de la UFC tras vencer a Alex Pereira. Tras perder el cinturón en la revancha, Ankalaev ante Guskovretomó la senda del éxito con una victoria.

Tras el duelo con Guskov, el récord general de Ankalaev en la UFC es de 13 victorias, 2 derrotas, 1 empate y 1 combate sin decisión.

¿Llega ahora una nueva oportunidad titular?

La victoria en Abu Dabi mantiene a Ankalaev entre los principales aspirantes al título del peso semipesado. Sin embargo, dado que gran parte del combate de cinco asaltos transcurrió a un ritmo prudente, todavía no se garantiza que su próximo enfrentamiento sea directamente por el cinturón.

Aun así, los números respaldan a Ankalaev: ha igualado el récord de victorias de Jabib en la UFC y tiene la oportunidad de mejorar esta marca entre los peleadores en activo.

Ahora la pregunta principal es clara: ¿le otorgará esta victoria en Abu Dabi a Ankalaev otra oportunidad por el cinturón de campeón?

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Shuhrat Razzakov
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