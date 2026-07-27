Ataque nocturno de drones en Rostov : una pareja muere y cinco civiles resultan heridos

Foto: rostov.kp.ru

Un ataque aéreo nocturno en Rostov del Don ha provocado consecuencias trágicas. Según las autoridades regionales rusas, dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas, entre ellas un adolescente en estado grave.

Tras la caída de los drones, se desataron incendios en tres distritos de la ciudad. El fuego se extendió a viviendas particulares, almacenes y al territorio de una empresa, mientras los rescatistas luchaban contra un gran foco de incendio.

Las víctimas mortales eran un matrimonio

El gobernador de la región de Rostov, Yuri Slyusar, informó que las dos personas fallecidas como consecuencia del ataque eran una pareja casada.

Otras cinco personas sufrieron lesiones corporales de diversa gravedad. El estado de dos de ellas, incluido un adolescente, se califica como grave.

Cuatro víctimas fueron trasladadas al hospital de urgencias de Rostov, y otra persona con heridas leves recibió asistencia en el lugar de los hechos.

El gobernador expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y señaló que se brindará toda la ayuda necesaria a los afectados.

Los drones causaron destrozos en tres distritos

Según los datos preliminares, los principales daños materiales en tierra se registraron en las siguientes zonas:

Distrito de Jeleznodorozhniy;

Distrito de Proletarskiy;

Distrito de Leninskiy.

El jefe de la región indicó que la caída de los drones provocó incendios en varios lugares. El territorio de una empresa privada, almacenes, varias casas particulares y los automóviles aparcados cerca quedaron envueltos en llamas.

Asimismo, se informó de roturas de cristales en varias casas particulares, en los pisos superiores de un edificio de gran altura y en una institución social. El alcance total de los daños aún se está calculando.

Los rescatistas extinguieron un incendio de 400 metros cuadrados

La mayoría de los incendios surgidos tras el ataque fueron eliminados rápidamente. Sin embargo, los rescatistas continuaron apagando un gran foco de incendio que abarcaba una superficie de unos 400 metros cuadrados.

Se ha abierto un punto de alojamiento temporal para los residentes del edificio de gran altura afectado en el distrito de Proletarskiy. Allí se han organizado camas, bebidas calientes y comida, y también se han dispuesto autobuses para la población evacuada.

La información sobre las consecuencias podría actualizarse

Los funcionarios de la región de Rostov informaron que en los lugares de los incidentes trabajan los servicios de emergencia, personal médico y comisiones de evaluación de daños.

Según los datos actuales:

Consecuencia Caso registrado Fallecidos 2 personas Heridos 5 personas Casos graves 2 personas Hospitalizados 4 personas Distritos afectados 3 Gran área de incendio 400 m²

Estas cifras se basan en datos preliminares publicados en la mañana del 27 de julio. Las autoridades destacaron que la información sobre las consecuencias podría precisarse debido a que continúan las labores de búsqueda, la extinción total del fuego y el cálculo de los daños.

El ataque nocturno en Rostov demostró una vez más que los peligros para la población civil aumentan incluso fuera de la zona de guerra. Esta vez los drones no se limitaron a almacenes o empresas: se truncaron dos vidas y una familia se enfrentó a una tragedia.