Propuesta inesperada de Soloviov a Bonya: ¿se creará una nueva plataforma?

Victoria Bonya, ex participante del programa «Dom-2», modelo y bloguera, recibió un mensaje inesperado del equipo de Vladímir Soloviov. Le propusieron participar en el desarrollo del concepto de una nueva plataforma digital a través de la cual los ciudadanos rusos puedan transmitir sus problemas directamente.

Por ahora no se trata de un servicio listo ni de una aplicación lanzada. El proyecto se encuentra en su fase de discusión preliminar y se espera que sus tareas y su orden de funcionamiento comiencen a tomar forma ahora.

¿Qué le pidió el equipo de Soloviov a Bonya?

Victoria Bonya publicó en su red social una captura de pantalla del mensaje que le enviaron. En este se señala que Vladímir Soloviov discutió con representantes de VK y Max la posibilidad de crear una plataforma para las peticiones de los ciudadanos.

«Estamos listos para desarrollarla. Sin embargo, primero queremos escuchar su visión sobre el proyecto: ¿cómo debe ser la plataforma y qué funciones debe tener?»

Como se desprende del mensaje, el equipo de Soloviov quiere estudiar las propuestas de Bonya sobre el concepto del proyecto y las oportunidades necesarias para los usuarios antes de iniciar los trabajos técnicos.

Bonya discute la decisión con sus suscriptores

En lugar de presentar una idea ya hecha por su cuenta, la bloguera pidió la opinión de sus seguidores en las redes sociales. Propuso determinar juntos cómo debería ser una plataforma verdaderamente cómoda y útil para las personas.

«Demos a esto la atención que merece. Creo que será útil para el futuro de nuestro país. Al menos, me gustaría creerlo», escribió Bonya.

Al mismo tiempo, la propia bloguera indicó que aún no se ha registrado en el servicio de mensajería Max debido a un ID de Apple extranjero.

¿Qué oportunidades podría incluir la plataforma?

Todavía no se ha anunciado la tarea técnica oficial del proyecto. Sin embargo, un servicio destinado a las peticiones de los ciudadanos podría necesitar las siguientes funciones:

enviar un problema o propuesta mediante texto, foto y vídeo;

encaminar la petición al organismo o región correspondiente;

seguir el estado de tramitación de la solicitud;

mostrar de forma abierta la respuesta de la organización responsable;

recopilar peticiones colectivas sobre problemas similares;

clasificar los asuntos más urgentes basándose en una valoración.

Sin embargo, estas posibilidades aún no son funciones oficialmente confirmadas. El equipo de Soloviov está esperando propuestas precisamente sobre este asunto por parte de Bonya y su audiencia.

La idea surgió en una transmisión polémica de abril

Bonya y Soloviov realizaron una transmisión especial el 28 de abril en el canal «Soloviov LIVE». La charla se organizó tras un desacuerdo público anterior, en el cual se discutieron los problemas del país, la información en las redes sociales y la cuestión de hacer llegar las peticiones de los ciudadanos a las altas instancias.

Durante la transmisión, Soloviov propuso crear una plataforma conjunta donde la gente pudiera exponer los problemas actuales del país. En la grabación de la emisión se muestra que este tema se discutió a partir del minuto 21 de la charla.

Antes un conflicto, ahora una propuesta de colaboración

Las relaciones entre Bonya y Soloviov solían ser bastante tensas. El presentador de televisión utilizó palabras insultantes sobre la bloguera, y Bonya respondió a tales declaraciones afirmando que tomaría medidas legales. Posteriormente, discutieron el conflicto en una transmisión conjunta y Soloviov admitió haberse dejado llevar por emociones excesivas y pidió disculpas.

Por esta razón, la propuesta sobre la nueva plataforma atrae la atención no solo como una simple idea tecnológica, sino también como una colaboración inesperada entre dos personalidades mediáticas que anteriormente habían entrado en un conflicto abierto.

¿Funcionará realmente la plataforma?

El éxito del proyecto dependerá de que haya resultados reales tras las peticiones, más que de nombres famosos o de una interfaz bonita. Si un ciudadano escribe sobre un problema y no obtiene respuesta ni solución, la plataforma puede convertirse rápidamente en otro botón más de «recibido».

Por lo tanto, los criterios más importantes para el nuevo servicio serán:

quién examinará las peticiones;

cuál será el plazo de respuesta;

la participación de los organismos estatales;

cómo se protegerán los datos personales de los ciudadanos;

quién supervisará los problemas no resueltos.

Hasta el momento no se sabe de ningún anuncio oficial por parte de VK o Max sobre el lanzamiento, nombre, plazos y características técnicas de la plataforma. Los informes disponibles muestran que el equipo de Soloviov está listo para desarrollar el proyecto y que se están recopilando propuestas sobre el concepto.

La discusión que comenzó con un llamamiento de Bonya al presidente podría ahora transformarse en un proyecto digital independiente. Pero su verdadero valor no se verá cuando se abra la plataforma, sino cuando se resuelvan los problemas de la gente.