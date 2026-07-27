En Pakistán, Khalida fue asesinada a tiros por sus familiares bajo el pretexto de «crimen de honor»

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En Pakistán, Khalida fue asesinada a tiros por sus familiares bajo el pretexto de «crimen de honor»

En el distrito de Khairpur, en Pakistán, una joven fue asesinada a tiros tras una decisión de los ancianos de una tribu local. Según la policía, una mujer llamada Khalida fue declarada «kari» bajo la acusación de mantener una relación ilegítima. Se informa que su abuelo y su tío la mataron posteriormente por orden de los ancianos de la tribu.

La tragedia ocurrió el 10 de abril en la aldea de Tando Masti. El crimen fue grabado en video y posteriormente difundido en las redes sociales. La madre de la fallecida, Nabul, afirmó que los gritos de su hija aún resuenan en sus oídos. Por su parte, su padre, Muhammad Ramzan, se encontraba trabajando en el turno de noche en una fábrica de cemento cerca de Karachi en el momento del incidente.

Khalida se había casado con su primo hace cinco años. Tras la desaparición de su esposo, regresó a la casa de sus padres. Cinco meses después, sus familiares la acusaron de mantener una relación con otro hombre y la llevaron ante unajirga local. Se dice que en dicha reunión se dictó su sentencia de muerte.

La policía detuvo a tres sospechosos y otra persona está siendo buscada. Se espera que el caso sea remitido a los tribunales.

Según organizaciones de derechos humanos, al menos 470 mujeres fueron víctimas de «crímenes de honor» en Pakistán en 2025.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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