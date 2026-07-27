Rusia vuelve a ampliar la prohibición de exportación de gasolina

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Rusia vuelve a ampliar la prohibición de exportación de gasolina

El gobierno ruso decidió prorrogar hasta finales de 2026 la prohibición de exportar gasolina desde el país. Así lo anunció el vice primer ministro ruso Aleksandr Novak . De ello informó la agencia de noticias Interfax citando sus declaraciones.

Novak destacó que, en una reunión del cuartel general especial, se tomó la decisión de mantener la medida de prohibición de exportación de gasolina hasta finales de año, aplicándola no solo a las empresas que no producen el producto, sino también a las fábricas productoras.

Al mismo tiempo, indicó que las restricciones impuestas a la exportación de diésel podrían levantarse dependiendo de la estabilización de la situación en el mercado interno. Según él, esto es necesario para evitar la acumulación de excedentes en las refinerías de petróleo y una caída en los volúmenes de producción. Rusia planea volver a exportar diésel a los mercados externos una vez que las necesidades del mercado interno estén totalmente cubiertas.

Anteriormente, Aleksandr Novak había informado que se estaban observando interrupciones en el suministro de combustible debido a cambios en el sistema logístico del país. Con el fin de estabilizar la situación, el gobierno prohibió temporalmente la gasolina a partir del 1 de abril de 2026, y el diésel a partir del 8 de julio . Según la decisión inicial, la restricción sobre la gasolina debía aplicarse hasta el 31 de julio.

Se informa que, tras los ataques de drones ucranianos contra instalaciones de la industria petrolera rusa, los problemas de combustible y la escasez se han intensificado en el país. El presidente ruso Vladímir Putin también reconoció este problema a finales de julio en una reunión con miembros del gobierno. Al mismo tiempo, subrayó que continúan los trabajos para solucionar la situación.

Para satisfacer la demanda en el mercado interno, Rusia planea importarcerca de 50 mil toneladas de gasolina de la marca AI-92 de Kazajistán. Asimismo, se señala que la crisis de combustible iniciada en Crimea se ha extendido a al menos 64 regiones del país. Además, Rusia también ha comenzado a importar gasolina desde la India a través de rutas marítimas. Según los expertos, la situación del combustible en el país afecta también, en cierta medida, al mercado de los países de Asia Central.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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