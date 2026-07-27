Inteligencia artificial y diseño clásico: presentación del Nokia 250 4G Smart

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Inteligencia artificial y diseño clásico: presentación del Nokia 250 4G Smart

La empresa HMD se prepara para lanzar un nuevo teléfono clásico de teclas bajo la legendaria marca Nokia. Según ixbt.com, este dispositivo llamado Nokia 250 4G Smart combina un diseño compacto tradicional con tecnologías modernas, incluidas funciones de inteligencia artificial. Así lo informa Ixbt.com.

Aunque el precio y la fecha de lanzamiento oficial del modelo aún no se han revelado, sus especificaciones técnicas se dieron a conocer a través de fuentes confiables en Internet. En particular, el insider conocido como smashx_60, famoso por su información precisa en el mundo de las tecnologías móviles, reveló los parámetros completos del nuevo gadget.

Capacidades técnicas y rendimiento

El dispositivo está equipado con un procesador Unisoc T137 que opera a una frecuencia de 1,3 GHz, proporcionando suficiente potencia para tareas cotidianas sencillas. El hardware también cuenta con 256 MB de RAM y 2 GB de almacenamiento interno, indicadores considerados óptimos para llamadas básicas e intercambio de mensajes.

En la parte frontal se encuentra una pantalla de 2,8 pulgadas, que permite a los usuarios leer información cómodamente. A pesar de su tamaño compacto, el teléfono cuenta con dos ranuras para tarjetas SIM compatibles con estándares de comunicación modernos, incluidas las redes LTE.

Durabilidad y funciones adicionales

  • Cuerpo protegido contra polvo y humedad según el estándar IP54
  • Batería con una capacidad de 1950 mAh y puerto USB-C moderno
  • Bluetooth 5.0, radio FM y conector de 3,5 mm para auriculares
  • Punto de acceso Wi-Fi y función Cloud Phone

El panel trasero del dispositivo cuenta con dos cámaras: una VGA y otra de 2 megapíxeles. Además, en línea con las demandas modernas, el gadget incluye capacidades basadas en inteligencia artificial, como un traductor de voz y un sistema de reconocimiento de códigos QR.

El nuevo teléfono no es solo un medio de comunicación simple, sino que también incluye aplicaciones útiles como el servicio de pago Alipay y Express Chat. Mediante estos dispositivos compactos y funcionales, HMD planea fortalecer aún más su posición en el mercado de los teléfonos tradicionales de teclas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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