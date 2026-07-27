« Estamos listos para cualquier acción hostil »: Putin hace una declaración importante

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« Estamos listos para cualquier acción hostil »: Putin hace una declaración importante

El sistema político y las instituciones de gestión de Rusia están totalmente preparados para defender al país y repeler cualquier acción exterior hostil. Así lo declaró el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, durante la reunión con los diputados de la VIII Duma Estatal que concluye en el Kremlin.

En su intervención, el jefe de Estado destacó especialmente la estabilidad política del país, las bases constitucionales y la unidad interna del pueblo multinacional.

Zamin.uz Presenta los detalles más importantes de la reunión en el Kremlin y las principales declaraciones del jefe de Estado.

1. Principios soberanos y preparación del sistema político

Vladímir Putin subrayó que el actual sistema de gestión de Rusia es resistente a las presiones externas y ha conservado su independencia. Las instituciones políticas del país se apoyan no en moldes extranjeros, sino en los intereses nacionales y en la ley fundamental.

Cita de la declaración de Vladímir Putin en el Kremlin:

« Nuestro sistema político y nuestras instituciones de gestión se han formado sobre principios soberanos en plena conformidad con la Constitución de la Federación Rusa. Estamos listos para defender al país y, junto con la sociedad, somos capaces de oponer una resistencia firme a cualquier acción hostil. »

Principales orientaciones de la declaración de Putin

Orientación / Aspecto

Contenido principal y declaración

Base del sistema político

Conformidad férrea con la Constitución y principios soberanos

Defensa y seguridad

Respuesta conjunta de la sociedad y el Estado ante cualquier amenaza

Factores externos

Postura firme frente a las presiones agresivas externas

Cohesión social

Unidad interna del pueblo multinacional en las pruebas históricas

2. Pruebas históricas y unidad del pueblo multinacional

El presidente ruso enfatizó en su discurso que la cohesión de la sociedad y del pueblo es el factor principal en la lucha contra las amenazas externas. Según Putin, este proceso no es un hecho aislado, sino un principio estable derivado de la historia del país.

Sobre la presión externa y la actitud del pueblo:

« Nuestro pueblo multinacional ha respondido a las pruebas históricas y a la agresiva presión externa con unidad interna; esto siempre ha sido así y hoy sigue siendo exactamente igual », recalcó el jefe de Estado.

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Esta reunión celebrada en el Kremlin y las declaraciones planteadas en ella tienen una importancia significativa para la geopolítica regional e internacional.

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En su opinión, ¿qué grado de importancia tiene la unidad interna de los países en la compleja situación internacional actual? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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