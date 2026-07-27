La Juventus se activa en el mercado de fichajes para reforzar su portería

El club italiano Juventus ha iniciado movimientos activos en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada y crear un entorno de sana competencia en la posición de portero. El entrenador principal del equipo no ocultó su intención de no limitarse a los dos guardametas actuales y completar la línea con un jugador aún más confiable. Actualmente, el club turinés está evaluando con mucha cautela sus oportunidades en el mercado y sus recursos financieros, informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el técnico aclaró los planes del equipo respecto a los porteros tras la victoria en el partido amistoso. Según indicó, el guardameta número uno que saltará al campo la próxima temporada podría no ser ni Di Gregorio ni Perin, quienes actualmente están siendo probados por turnos. La directiva busca candidatos más experimentados o prometedores en el mercado de fichajes.

Emiliano Martínez es el principal objetivo

El primer y principal objetivo de fichaje de los turineses es el guardameta de la selección argentina, Emiliano Martínez. Sin embargo, el hecho de que el Aston Villa solicite una cantidad de entre 12 y 15 millones de euros por su portero y que aún no se haya alcanzado un acuerdo total entre las partes está ralentizando la operación. Debido a sus limitados recursos financieros, la Juventus avanza con cautela en esta transacción.

Si las negociaciones por Emiliano Martínez no dan frutos, la Juventus también baraja opciones alternativas. Entre ellas, el portero japonés del Parma, Zion Suzuki, se encuentra en el radar del club turinés. No obstante, se ha señalado que grandes equipos como el Paris Saint-Germain también compiten por el jugador y que la Juventus lo ve únicamente como una alternativa secundaria.

Interés en la opción de Anatoliy Trubin

Según escribe La Stampa, la directiva de la Juventus también se ha puesto en contacto este fin de semana por el guardameta del Benfica, Anatoliy Trubin . El portero de la selección ucraniana es considerado uno de los candidatos del agrado del club turinés. Aunque es más joven y tiene menos experiencia que Emiliano Martínez, se destaca que posee un gran potencial.

Aun así, el principal obstáculo en este fichaje vuelve a recaer en las condiciones financieras. El Benfica solo está dispuesto a dejar salir a su portero por una cifra cercana a los 30 millones de euros, incluyendo primas. Para la Juventus existen actualmente otras prioridades, y solo si se detienen las negociaciones por Emiliano Martínez se abordará la opción de Trubin con mayor seriedad.