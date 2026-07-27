Las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 50 suben de precio antes de su aumento oficial

La nueva generación de tarjetas gráficas GeForce RTX 50 de NVIDIA ha experimentado una fuerte subida de precio en el mercado, incluso antes del aumento oficial de las tarifas. Según informa ixbt.com, los precios al por mayor de estos productos tecnológicos ya han comenzado a subir, una situación que se espera que eventualmente afecte a los compradores comunes y a todo el mercado. Así lo informa Ixbt.com, informa .

Según fuentes de la industria, NVIDIA ya había advertido a sus socios sobre una inminente revisión de precios. Sin embargo, estaba previsto que las condiciones finales y las cifras exactas para cada modelo individual se anunciaran más tarde. A pesar de esto, la situación en el mercado comenzó a cambiar más rápido de lo esperado.

Déficit y reducción de entregas en el mercado

La razón principal del aumento anticipado de los precios fue la reducción de los volúmenes de entrega por parte de los principales fabricantes de tarjetas gráficas. Las empresas prefieren retener las reservas de sus almacenes, lo que provocó inmediatamente un déficit notable en el segmento del mercado.

Se observó un salto drástico de precios, especialmente en los modelos de gama media y alta. En particular, la GeForce RTX 5070 se convirtió en uno de los dispositivos que más subió de precio, con un incremento en su coste al por mayor de 800 yuanes de golpe, situándose entre 5600 y 5750 yuanes.

Cambios en los precios de algunos modelos

Varios otros modelos también experimentaron cambios significativos en sus precios. En concreto, las versiones de la GeForce RTX 5060 Ti, que llaman la atención por sus características técnicas, subieron de precio en diferentes cantidades:

GeForce RTX 5060 Ti (con 16 GB de RAM) — subió 600 yuanes, alcanzando los 4400–4550 yuanes;

GeForce RTX 5060 Ti (versión de 8 GB) — aumentó 400 yuanes, situándose en 3200–3400 yuanes;

La versión base GeForce RTX 5060 — sumó 300 yuanes y actualmente se ofrece entre 2650 y 2750 yuanes.

Según los expertos, la escasez actual y este crecimiento de los precios al por mayor conducirán inevitablemente a un mayor aumento en los precios de los dispositivos en el comercio minorista en un futuro próximo. Si NVIDIA confirma oficialmente los nuevos precios en agosto, el coste de los dispositivos para los consumidores finales podría elevarse aún más.

Cabe recordar que anteriormente ya se habían observado cambios de precios entre los participantes del mercado tecnológico, con informes de que en pocos días los aceleradores de NVIDIA, así como los de AMD e Intel, encarecieron entre un 10 y un 30 por ciento.