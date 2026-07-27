Samsung podría utilizar chips de memoria chinos en sus smartphones Galaxy A

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Samsung podría utilizar chips de memoria chinos en sus smartphones Galaxy A

El gigante tecnológico surcoreano Samsung está sopesando la posibilidad de utilizar chips de memoria RAM fabricados en China en sus smartphones de gama media y económica. Según la información difundida por Asia Times, se espera que este cambio afecte principalmente a los modelos de la serie Galaxy A vendidos en el mercado chino. Así lo informa Ixbt.com que informa.

Según los expertos, con este paso la compañía pretende reducir significativamente el coste de producción de los dispositivos en el contexto del aumento continuo de los precios de los componentes. El caso es que, debido al encarecimiento de los módulos de memoria este año, los fabricantes locales de smartphones chinos se han visto obligados a reducir sus planes de lanzamiento de modelos de gama media y de nivel de entrada.

Uso racional de las capacidades de producción

Como resultado de la reducción del volumen de producción por parte de las marcas chinas, ciertos capacidades y reservas de memoria han quedado libres entre los proveedores locales chinos. Samsung planea aprovechar exactamente este factor para introducir chips de memoria LPDDR5X más económicos en sus dispositivos.

Este enfoque ayudará a la empresa coreana a garantizar la competitividad de los precios de sus productos. Y lo que es más importante, estas medidas podrían permitir a Samsung consolidar su cuota en el mercado chino, que actualmente se estima en apenas un 0,6 %, y recuperar ligeramente su posición.

Continuación de una cooperación iniciada anteriormente

Cabe recordar que Samsung ya había comenzado a aprovechar las oportunidades de las empresas chinas anteriormente. En particular, informes previos indicaban que la compañía utilizaría paneles de pantalla fabricados por la empresa china CSOT en su smartphone Galaxy A57 de nueva generación.

De este modo, Samsung está aumentando su atención en las cadenas de suministro chinas no solo en cuanto a pantallas, sino también respecto a los componentes de hardware principales. Esto demuestra que las condiciones económicas globales y la política de precios obligan a las grandes marcas tecnológicas a aplicar nuevas estrategias.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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