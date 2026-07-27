Snapchat permite a los usuarios compartir sus pistas de música en tiempo real

La aplicación Snapchat ha introducido una nueva función que permite a los usuarios compartir la música que están escuchando en tiempo real. Según TechCrunch, esta opción llamada „Now Playing“ se ha lanzado dentro de Snap Map, abriendo el camino para conocer los gustos musicales de los amigos y compartir tus propias pistas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La armonía entre la música y el mapa

Para utilizar la nueva función, los usuarios deberán conectar su cuenta de servicio de streaming, específicamente Spotify en la etapa inicial, a la aplicación. Después, será posible ver qué canciones están disfrutando los amigos en Snap Map. Esto añade una nueva capa emocional a la comunicación diaria.

La integración no se limita solo al mapa. También se ha aplicado a Spotlight, la sección de videos cortos estilo TikTok de Snapchat. Ahora es posible guardar cualquier canción encontrada en los videos de Spotlight directamente en Spotify o ir a la página de la pista para añadirla a tu propia biblioteca.

Privacidad y opciones de control

Snapchat ha prestado especial atención a la privacidad de los usuarios ofreciendo diversos ajustes. En particular:

Tú eliges quiénes pueden ver tu actividad de escucha.

El sistema no muestra la última canción escuchada ni el historial completo de reproducción.

Si el usuario no abre la aplicación Snapchat en las últimas 24 horas, el intercambio de música se detiene automáticamente.

Es posible pausar la conexión voluntariamente por tres horas, 24 horas o un tiempo indefinido.

Este enfoque garantiza la seguridad de los datos personales y, al mismo tiempo, permite al usuario un control total sobre su actividad.

Redes sociales y música

Hoy en día, las principales redes sociales desarrollan activamente funciones de descubrimiento musical y compartición de contenido. Por ejemplo, en TikTok, los usuarios pueden compartir canciones de servicios de streaming y guardar las pistas que les gustan. Instagram ha introducido la función de mostrar lo que se está escuchando a través de los estados Notes en la sección de mensajes directos. Incluso el propio Spotify ha lanzado herramientas que permiten compartir música en tiempo real con amigos.

Según Manny Adler, director del departamento de música de Snapchat, la música es una de las formas más personales de expresión humana. Según sus palabras, esta función sirve para acercar más a los amigos y descubrir nuevos ritmos en Snap Map.

Evolución de Snap Map

Lanzado en 2017, Snap Map fue diseñado inicialmente solo para ver la ubicación de los amigos y ver Snaps públicos en todo el mundo. Con el tiempo, el mapa se ha enriquecido con una serie de nuevas funciones como puntos de interés locales, actividades y ahora el descubrimiento musical. Hoy en día, este mapa, cuya audiencia mensual supera los 450 millones, se ha convertido en una parte esencial del ecosistema de Snapchat.

Según la empresa, la nueva función musical se está implementando gradualmente para los usuarios de todas las regiones donde los servicios de Spotify y Snapchat están disponibles, y se espera su lanzamiento en Canadá próximamente.