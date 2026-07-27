Enigma atrae 70 millones de dólares de inversión para facilitar el control de robots

·43·Tecnología
Enigma atrae 70 millones de dólares de inversión para facilitar el control de robots

Enigma, un joven laboratorio de investigación cuyo objetivo es revolucionar la inteligencia artificial y la robótica, ha anunciado su salida del modo oculto y ha recaudado 70 millones de dólares en una ronda seed. Según ixbt.com, esta ronda de financiación estuvo liderada por Index Ventures y Ribbit Capital, y su principal objetivo es hacer que el proceso de control de los robots sea tan fácil e intuitivo como ajustar el volumen de la música, informa Techcrunch.com. informa .

Hoy en día, muchas empresas de robótica intentan resolver uno de los problemas más complejos de la IA: crear modelos base que permitan a las máquinas realizar acciones para las cuales no han sido entrenadas previamente. Mientras que algunos estudian millones de videos web o utilizan simulaciones por computadora, Enigma, con menos de un año de vida, ha adoptado un enfoque completamente diferente.

Estudio de la interacción entre humanos y máquinas

La startup no se centra en las capacidades del modelo, sino en cómo los humanos interactúan con los robots. Los autores del proyecto creen que esta interacción conducirá a interfaces intuitivas y a un tipo completamente nuevo de cerebro robótico. Para probar cómo la gente quiere interactuar con las máquinas, la empresa está lanzando un experimento a gran escala que permite a cualquier persona del mundo interactuar en línea con más de 100 robots de IA.

Ubicados en hangares en Israel y California, estos robots son capaces de pintar con un pincel, hacer esgrima y realizar experimentos químicos simples mezclando matraces con líquido. Enigma afirma haber desarrollado por completo y desde cero sus brazos robóticos y los modelos subyacentes.

Fundadores experimentados y un nuevo enfoque

La empresa fue fundada por Jonathan, quien fue el empleado más joven en la historia de Microsoft, y su amigo de la infancia Gal Niv. Ambos realizaron investigaciones de ciberseguridad en la unidad de élite 8200 de Israel. Al decidir abrir su startup el año pasado, estos jóvenes no tenían experiencia directa en robótica, pero creían que esta dirección abarcaba los desafíos más interesantes del mundo tecnológico.

Shardul Shah, socio de Index Ventures, destacó que a diferencia de muchos expertos en robótica, la llegada de Jonathan y Gal desde fuera de la industria les otorga mayor originalidad y libertad. Los expertos de la industria suelen empezar por el control o la destreza, mientras que Enigma comienza desde un punto completamente diferente: la experiencia del usuario final.

En una entrevista con TechCrunch, Jonathan enfatizó que Enigma tiene como objetivo simplificar por completo la comunicación entre humanos y robots. Si para lavar los platos hay que explicarle a un robot durante 15 minutos dónde colocar cada cosa, la gente llegará a la conclusión de: «Bueno, lo haré yo mismo». En la actualidad, todo el mundo se encuentra en ese punto, incluso con los modelos más avanzados.

EnigmaRobóticaInteligencia ArtificialInversiónTecnologías
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity destaca por su diseño de placa únicoLa Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity destaca por su diseño de placa únicoHoy, 02:55Satya Nadella: las empresas que dependen de una sola IA enfrentarán una crisisSatya Nadella: las empresas que dependen de una sola IA enfrentarán una crisisHoy, 02:28Se revela qué tarjeta gráfica se necesita para el juego Halo Campaign EvolvedSe revela qué tarjeta gráfica se necesita para el juego Halo Campaign EvolvedHoy, 02:26Peacock y YouTube alcanzan un acuerdo de asociación estratégicaPeacock y YouTube alcanzan un acuerdo de asociación estratégicaHoy, 01:56Thea Energy recibe una subvención de 20 millones de dólares para reactores de fusiónThea Energy recibe una subvención de 20 millones de dólares para reactores de fusiónHoy, 01:52Las conversaciones de usuarios de Claude se filtraron en la búsqueda de GoogleLas conversaciones de usuarios de Claude se filtraron en la búsqueda de GoogleHoy, 01:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño