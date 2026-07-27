Enigma atrae 70 millones de dólares de inversión para facilitar el control de robots

Enigma, un joven laboratorio de investigación cuyo objetivo es revolucionar la inteligencia artificial y la robótica, ha anunciado su salida del modo oculto y ha recaudado 70 millones de dólares en una ronda seed. Según ixbt.com, esta ronda de financiación estuvo liderada por Index Ventures y Ribbit Capital, y su principal objetivo es hacer que el proceso de control de los robots sea tan fácil e intuitivo como ajustar el volumen de la música, informa Techcrunch.com. informa .

Hoy en día, muchas empresas de robótica intentan resolver uno de los problemas más complejos de la IA: crear modelos base que permitan a las máquinas realizar acciones para las cuales no han sido entrenadas previamente. Mientras que algunos estudian millones de videos web o utilizan simulaciones por computadora, Enigma, con menos de un año de vida, ha adoptado un enfoque completamente diferente.

Estudio de la interacción entre humanos y máquinas

La startup no se centra en las capacidades del modelo, sino en cómo los humanos interactúan con los robots. Los autores del proyecto creen que esta interacción conducirá a interfaces intuitivas y a un tipo completamente nuevo de cerebro robótico. Para probar cómo la gente quiere interactuar con las máquinas, la empresa está lanzando un experimento a gran escala que permite a cualquier persona del mundo interactuar en línea con más de 100 robots de IA.

Ubicados en hangares en Israel y California, estos robots son capaces de pintar con un pincel, hacer esgrima y realizar experimentos químicos simples mezclando matraces con líquido. Enigma afirma haber desarrollado por completo y desde cero sus brazos robóticos y los modelos subyacentes.

Fundadores experimentados y un nuevo enfoque

La empresa fue fundada por Jonathan, quien fue el empleado más joven en la historia de Microsoft, y su amigo de la infancia Gal Niv. Ambos realizaron investigaciones de ciberseguridad en la unidad de élite 8200 de Israel. Al decidir abrir su startup el año pasado, estos jóvenes no tenían experiencia directa en robótica, pero creían que esta dirección abarcaba los desafíos más interesantes del mundo tecnológico.

Shardul Shah, socio de Index Ventures, destacó que a diferencia de muchos expertos en robótica, la llegada de Jonathan y Gal desde fuera de la industria les otorga mayor originalidad y libertad. Los expertos de la industria suelen empezar por el control o la destreza, mientras que Enigma comienza desde un punto completamente diferente: la experiencia del usuario final.

En una entrevista con TechCrunch, Jonathan enfatizó que Enigma tiene como objetivo simplificar por completo la comunicación entre humanos y robots. Si para lavar los platos hay que explicarle a un robot durante 15 minutos dónde colocar cada cosa, la gente llegará a la conclusión de: «Bueno, lo haré yo mismo». En la actualidad, todo el mundo se encuentra en ese punto, incluso con los modelos más avanzados.