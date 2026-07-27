El Chelsea contempla el fichaje de Danny Welbeck

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El Chelsea contempla el fichaje de Danny Welbeck

El club londinense del Chelsea está considerando seriamente la incorporación del delantero del Brighton, Danny Welbeck, con el objetivo de añadir experiencia a su línea ofensiva. Según la información difundida por The Athletic, la idea de fichar al experimentado jugador es una iniciativa personal del entrenador principal Xabi Alonso. Así lo informa Goal.com informa .

Habiendo apostado en las últimas temporadas por jugadores jóvenes y con proyección, la directiva del Chelsea ha decidido dar un giro a su política de fichajes. El recién nombrado técnico español siente la necesidad de contar, además de con jóvenes, con futbolistas capaces de liderar el vestuario y con una amplia experiencia en la Premier League.

Actualmente con 35 años, el internacional inglés ha entrado en los últimos 12 meses de su contrato actual con el Brighton. Aunque los Seagulls no quieren dejar ir a su jugador clave, la oportunidad para el delantero de dar el salto a un gran club en la recta final de su carrera podría ser un factor decisivo en las negociaciones.

Consistencia y altos rendimientos

El interés por Welbeck no es un capricho pasajero. El experimentado delantero ha completado la temporada más productiva de su larga carrera futbolística. En la última campaña con el Brighton, disputó 37 de los 38 partidos de la Premier League y logró batir la portería rival en 13 ocasiones.

Xabi Alonso considera que precisamente ese tipo de regularidad y fiabilidad es lo que le falta a la actual línea de ataque en Stamford Bridge. La directiva de los Blues está dispuesta a incorporar ahora, junto a sus proyectos a largo plazo, a jugadores con experiencia en la Premier League que puedan dar resultados inmediatos.

Otros cambios en la plantilla

Según The Athletic, el Chelsea no se limita únicamente a Welbeck. Los londinenses también han fijado su objetivo en futbolistas experimentados como Granit Xhaka y John Stones con el fin de aportar madurez inmediata al plantel.

Asimismo, se señala que Welbeck no solo ha despertado el interés del Chelsea, sino también de otros gigantes europeos. En concreto, el Manchester United había estudiado la opción de repescar a su canterano para Old Trafford durante el mercado de fichajes del verano pasado.

Se espera que el traspaso de Welbeck también afecte al destino de varios delanteros en la plantilla del Chelsea. El club está abierto a escuchar ofertas por Liam Delap y Emmanuel Emegha, mientras que el joven jugador Marc Guiu podría salir cedido o traspasado definitivamente para sumar minutos de juego.

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