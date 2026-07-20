Винк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлди

·26·Техно
Винк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлди

Россиянинг энг йирик стриминг платформаларидан бири бўлган Винк онлайн-кинотеатри Тожикистон бозорида ўз фаолиятини бошлади. Ушбу қадам платформанинг Марказий Осиё минтақасидаги иштирокини кенгайтириш стратегиясининг муҳим қисми бўлиб, минтақада қонуний контентга бўлган талаб ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

"Ростелеком" матбуот хизмати хабарига кўра, Винк лойиҳасининг Тожикистондаги биринчи ҳамкори "MegaFon Тожикистон" мобил оператори бўлди. Мазкур ҳамкорлик доирасида алоқа оператори абонентлари видео-сервис обунасидан махсус имтиёзли шартлар асосида фойдаланиш имкониятига эга бўлдилар. Бу каби интеграциялар янги бозорларга киришда аудиторияни тезроқ қамраб олишнинг самарали усули ҳисобланади.

Бой контент ва эксклюзив лойиҳалар

Тожикистонлик фойдаланувчилар учун 35 мингдан ортиқ фильм, сериал ва мультфильмлар кутубхонаси очилди. Платформанинг асосий устунлиги сифатида Винк Оригиналс линиясига мансуб эксклюзив лойиҳалар кўрсатилмоқда. Улар орасида сўнгги йилларда катта шов-шувга сабаб бўлган ва минтақамизда ҳам машҳур бўлган қуйидаги сериаллар бор:

  • "Слово патсана. Кров на асфальте"
  • "Фишер"
  • "Комбинация"
  • "Балет"
  • "Трудние подростки"
Винк вакилларининг таъкидлашича, Марказий Осиё мамлакатларида лицензияланган видео-сервисларга қизиқиш барқарор равишда ўсиб бормоқда. Шу сабабли компания минтақадаги бошқа йирик телеком-операторлар билан ҳам ҳамкорликни давом эттиришни режалаштирган. Бу эса келажакда сервиснинг Ўзбекистон каби қўшни давлатлар бозорига кириб келиши эҳтимолини ҳам инкор этмайди.

Тожикистон Винк расмий фаолият бошлаган МДҲнинг учинчи давлатига айланди. Маълумот учун, ушбу онлайн-кинотеатр 2022-йилдан буён Арманистонда ва 2025-йил бошидан Беларусда ўз хизматларини тақдим этиб келмоқда. Платформанинг кенгайиши минтақадаги рақобат муҳитини жонлантириши кутилмоқда.

Ҳозирда Марказий Осиё стриминг бозори жадал ривожланиш босқичида турибди. Маҳаллий ва халқаро платформалар ўртасидаги кураш фойдаланувчилар учун сифатли ва маҳаллийлаштирилган контентнинг кўпайишига хизмат қилади. Винк каби йирик ўйинчиларнинг кириб келиши эса интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш ва қароқчиликка қарши курашда муҳим рол ўйнайди.

ВинкСтримингТожикистонТехнологияКино
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиNASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олдиБугун, 20:58ВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиБугун, 20:56Adobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиAdobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиБугун, 20:52YouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиYouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиБугун, 20:28NVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилдиNVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 20:24Сунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқладиСунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқладиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда