Винк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлди
Россиянинг энг йирик стриминг платформаларидан бири бўлган Винк онлайн-кинотеатри Тожикистон бозорида ўз фаолиятини бошлади. Ушбу қадам платформанинг Марказий Осиё минтақасидаги иштирокини кенгайтириш стратегиясининг муҳим қисми бўлиб, минтақада қонуний контентга бўлган талаб ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
"Ростелеком" матбуот хизмати хабарига кўра, Винк лойиҳасининг Тожикистондаги биринчи ҳамкори "MegaFon Тожикистон" мобил оператори бўлди. Мазкур ҳамкорлик доирасида алоқа оператори абонентлари видео-сервис обунасидан махсус имтиёзли шартлар асосида фойдаланиш имкониятига эга бўлдилар. Бу каби интеграциялар янги бозорларга киришда аудиторияни тезроқ қамраб олишнинг самарали усули ҳисобланади.
Бой контент ва эксклюзив лойиҳаларТожикистонлик фойдаланувчилар учун 35 мингдан ортиқ фильм, сериал ва мультфильмлар кутубхонаси очилди. Платформанинг асосий устунлиги сифатида Винк Оригиналс линиясига мансуб эксклюзив лойиҳалар кўрсатилмоқда. Улар орасида сўнгги йилларда катта шов-шувга сабаб бўлган ва минтақамизда ҳам машҳур бўлган қуйидаги сериаллар бор:
- "Слово патсана. Кров на асфальте"
- "Фишер"
- "Комбинация"
- "Балет"
- "Трудние подростки"
Тожикистон Винк расмий фаолият бошлаган МДҲнинг учинчи давлатига айланди. Маълумот учун, ушбу онлайн-кинотеатр 2022-йилдан буён Арманистонда ва 2025-йил бошидан Беларусда ўз хизматларини тақдим этиб келмоқда. Платформанинг кенгайиши минтақадаги рақобат муҳитини жонлантириши кутилмоқда.
Ҳозирда Марказий Осиё стриминг бозори жадал ривожланиш босқичида турибди. Маҳаллий ва халқаро платформалар ўртасидаги кураш фойдаланувчилар учун сифатли ва маҳаллийлаштирилган контентнинг кўпайишига хизмат қилади. Винк каби йирик ўйинчиларнинг кириб келиши эса интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш ва қароқчиликка қарши курашда муҳим рол ўйнайди.
…