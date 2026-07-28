Bradley Barcola acuerda los términos de su contrato con el Liverpool

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Bradley Barcola acuerda los términos de su contrato con el Liverpool

El extremo del París Saint-Germain, Bradley Barcola, está cerca de continuar su carrera en la Premier League. Según informan Goal.com y L'Équipe, el delantero francés de 23 años ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones de su contrato personal con el gigante de Merseyside. Sin embargo, para que el fichaje se oficialice, ambos clubes aún deben alcanzar un acuerdo mutuo. Así lo informa Goal.com informa .

Se ha sabido que el delantero dejó claro que no renovará su actual contrato con el club parisino. Su vínculo con el PSG estaba estipulado hasta el verano de 2028. El jugador francés se mostró descontento por haber permanecido mayormente en el banquillo en los partidos importantes durante sus últimos meses en la capital, manifestando estar preparado para nuevos retos.

Negociaciones con Andoni Iraola y perspectivas en Anfield

El futbolista mantuvo conversaciones positivas con el nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, y con la directiva del club. Las partes discutieron los planes de colaboración futura, y Barcola desea consolidarse precisamente en Anfield como un jugador del once titular. Su objetivo es disputar el campeonato inglés como el siguiente paso importante en su carrera.

A pesar de ello, las negociaciones de traspaso se encuentran en una fase muy compleja. Por ahora, los dos gigantes europeos no han logrado ponerse de acuerdo sobre la valoración del jugador. El PSG no se opone a dejar marcharse a su líder, pero el club francés exige al menos más de 120 millones de euros por este traspaso.

Cuestión financiera y próximas negociaciones

En la actualidad continúan los primeros contactos entre los dirigentes del Liverpool y del club parisino. A pesar de la gran diferencia económica entre los clubes, el firme deseo del jugador de fichar por el club inglés otorga al conjunto de Merseyside cierta ventaja en las negociaciones.

Si los clubes no logran un entendimiento mutuo, la directiva del Liverpool también podría verse obligada a levantarse de la mesa de negociaciones. Se espera que en los próximos días continúen los diálogos entre las partes y se esclarezca el destino del fichaje.

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