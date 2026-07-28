Budanov o Sirski en lugar de Pirlo: Un profesor italiano lanza una dura burla

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Budanov o Sirski en lugar de Pirlo: Un profesor italiano lanza una dura burla

Alessandro Orsini, profesor italiano de sociología, criticó con gran ironía el clima político y las decisiones del país tras la cancelación de la designación de Andrea Pirlo como seleccionador nacional de Italia. «Sugirió» a los jefes de defensa e inteligencia de Ucrania para dirigir a la Nazionale.

Zamin.uz Zamin.uz ofrece los detalles de este inesperado conflicto en el fútbol italiano, la dimisión de cargos y la polémica burla del profesor Orsini.

1. «Podrían cometer asesinatos en el campo»: El irónico mensaje del profesor

Tras cancelarse el nombramiento del legendario jugador y entrenador Andrea Pirlo como seleccionador de Italia, Alessandro Orsini, profesor de la Universidad LUISS, publicó un mensaje sarcástico en la red social X (antes Twitter).

La candidatura de Pirlo había sido retirada debido a un escándalo en torno a sus relaciones comerciales con la empresa rusa de apuestas Fonbet.

De la publicación de Alessandro Orsini en redes sociales:

«Tras la destitución de Pirlo, quedan dos nombres para el puesto de seleccionador de Italia: Sirski, el recién destituido exjefe del ejército ucraniano, o Budanov, el jefe de los servicios secretos ucranianos.

El único problema es que podrían cometer asesinatos en el campo. Por su parte, la primera ministra Giorgia Meloni está pensando en sus próximos pasos para dejar en ridículo a los italianos.»

Datos clave sobre el conflicto en la selección italiana y la burla del profesor

Aspecto / Mezzon

Detalles

En el centro del conflicto

El puesto de seleccionador de la selección nacional de Italia

Candidatura cancelada

Andrea Pirlo (debido a un contrato con una casa de apuestas rusa)

Dimisiones

El director técnico Paolo Maldini abandonó la selección nacional

Postura del Ministro de Deportes

Andrea Abodi afirmó que Pirlo debe «poner en orden su conciencia»

Autor de la crítica

Alessandro Orsini, profesor de sociología de la LUISS

2. Las salidas de Andrea Pirlo y Paolo Maldini: Presión política en el fútbol italiano

Cabe recordar que, originalmente Andrea Pirlo debía dirigir a la selección italiana. Sin embargo, tras revelarse su cooperación con la empresa rusa de apuestas Fonbet y ante las objeciones del público y los políticos, su nombramiento fue anulado.

A raíz de esta polémica, otra leyenda del fútbol italiano —el director técnico de la selección, Paolo Maldini— también dejó su cargo. Más tarde, en una declaración a los medios, el ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, subrayó que Pirlo «debería poner primero su conciencia en orden».

Estas discusiones en torno al fútbol italiano y la politización del deporte están generando debates apasionados entre los aficionados.

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Alessandro OrsiniAndrea PirloKyrylo BudanovOleksandr SyrskyiGiorgia Meloni
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Shuhrat Razzakov
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