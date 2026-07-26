Буюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилди

·20·Авто
Буюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилди

Буюк Британиянинг янги Бош вазири Энди Бурнҳам ўз лавозимидаги илк қадамларидан бири сифатида мамлакат автомобилчилари ҳаётига сезиларли таъсир кўрсатадиган муҳим қарорни қабул қилди. Ҳукумат маиший электр энергияси учун қўшилган қиймат солиғини (ҚҚС) бекор қилишга қарор қилди. Илгари 5 фоиз миқдорида белгиланган ушбу солиқнинг нолга туширилиши нафақат хонадонлар бюджетини тежайди, балки электромобил эгалари учун ҳам янги имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳукумат ҳисоб-китобларига кўра, ушбу ўзгариш ўртача хонадонга йилига тахминан 45 фунт стерлинг тежаш имконини беради. Гарчи бу рақам катта кўринмаса-да, Андерсен компанияси раҳбари Давид Мартеллнинг таъкидлашича, кўп масофа босиб ўтадиган электромобил ҳайдовчилари учун тежов миқдори сезиларли бўлади. Унинг фикрича, бу ерда гап фақат пулда эмас, балки ҳукуматнинг яшил транспортга ўтиш борасидаги қатъий йўналишидадир.

Электромобилларга ўтиш учун кучли аргумент

Октопус Электрик Веҳиклес раҳбари Гуржеет Гревал ушбу қарорни олқишлаб, эндиликда электр транспортига ўтишнинг молиявий асоси ҳар қачонгидан ҳам мустаҳкам бўлганини таъкидлади. Транспорт вазири Ҳеиди Александер эса BBC Радио 4 каналига берган интервюсида ҚҚСнинг пасайтирилиши ва автобус йўл ҳақларига миллий чеклов ўрнатилиши Бурнҳам ҳукуматининг халқ фаровонлигини ошириш йўлидаги илк стратегик сигнали эканини қайд этди.

Бироқ, автомобил саноати вакиллари орасида ушбу ислоҳот ҳамма учун бирдек адолатли эмас деган қарашлар ҳам мавжуд. Асосий муаммо шундаки, уйида шахсий қувватлаш станциясига эга бўлмаган ва жамоат қувватлаш нуқталаридан фойдаланадиган ҳайдовчилар ҳали ҳам 20 фоизлик ҚҚС тўлашда давом этмоқдалар. Бу эса жамиятда ўзига хос "солиқ тенгсизлиги"ни келтириб чиқармоқда.

Жамоат қувватлаш станцияларидаги нархлар муаммоси

ЧаргеУК саноат гуруҳи маълумотларига кўра, 2020-йилдан буён жамоат қувватлаш станцияларида нархлар 38 фоизга ошган. EVА Энгланд ташкилоти раҳбари Викториа Эдмондснинг айтишича, уйида қувватлаш имконияти йўқлиги сабабли электромобил эгаларининг кўпроқ солиқ тўлаши адолатдан эмас. У операторлар дуч келаётган юқори солиқлар ва йиғимлар жамоат жойларида нархни туширишга тўсқинлик қилаётганини билдирди.

Бирмингем бизнес мактаби профессори Давид Баилей жамоат қувватлаш станцияларидаги ҚҚСни "вазият солиғи" деб атади ва ушбу бўлинишга чек қўйиш вақти келганини таъкидлади. Ҳозирда ҲМРК (Британия солиқ ва божхона бошқармаси) айрим қувватлаш хизматларини маиший тарифлар даражасида солиққа тортиш бўйича суд қарорларига қарши чиқмоқда, бу эса соҳада ҳуқуқий ноаниқликни сақлаб турибди.

Ўзбекистон шароитида ҳам электромобиллар оммалашиб бораётган бир пайтда, Британиянинг ушбу тажрибаси диққатга сазовордир. Хусусан, уй шароитида қувватлаш ва жамоат станциялари ўртасидаги нарх фарқи бизнинг бозорда ҳам электромобил эгалари учун асосий танлов мезонларидан бири бўлиб қолмоқда. Бурнҳам маъмурияти эса аввалги ҳукумат сиёсатини давом эттирган ҳолда, аҳоли турмуш сифатини яхшилаш учун кичик, аммо муҳим ўзгаришларни амалга оширишда давом этиши кутилмоқда.

ЭлектромобилБуюк БританияСолиқ ИмтиёзлариЭнди БурнҳамАвто Олами
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиRenault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиБугун, 10:23Hyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёнотиHyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёнотиБугун, 06:25Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиКеча, 21:56Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаФестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаКеча, 11:24Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиLada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиКеча, 04:27Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларАвтомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларКеча, 03:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан