Se lanza un servicio para aumentar la memoria de las tarjetas gráficas en los Emiratos Árabes Unidos

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Se lanza un servicio para aumentar la memoria de las tarjetas gráficas en los Emiratos Árabes Unidos

La empresa GPU Solutions en los Emiratos Árabes Unidos ha lanzado un nuevo servicio para aumentar la capacidad de memoria RAM de los chips gráficos NVIDIA sobre una base comercial. Según ixbt.com, gracias a esta iniciativa, los usuarios tienen la oportunidad de ampliar significativamente las capacidades de sus tarjetas gráficas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Proceso de modificación y soluciones técnicas

Como parte de este servicio, los especialistas han implementado en una etapa inicial el aumento de la VRAM del modelo GeForce RTX 2080 Ti de 11 gigabytes a 22 gigabytes. Anteriormente, tales modificaciones solo eran realizadas de forma casera por algunos entusiastas e ingenieros, pero ahora se ofrece un servicio completo y un firmware VBIOS preparado especialmente.

El proceso de modernización comienza con el desarmado completo del dispositivo. Los especialistas primero reemplazan los microchips de memoria GDDR6 estándar con una capacidad de 1 gigabyte por chips similares de 2 gigabytes. Luego, se modifica la configuración de las resistencias de hardware en la placa para garantizar que la nueva capacidad de memoria sea reconocida correctamente por el sistema.

Control de calidad y servicios adicionales

Una vez finalizados los trabajos técnicos, el centro de servicio reemplaza todas las almohadillas térmicas gastadas y la pasta térmica por nuevas. Esto juega un papel importante en la prevención del sobrecalentamiento del dispositivo.

Tras la finalización de los trabajos, cada tarjeta gráfica modernizada se somete a pruebas de estrés especiales. Se proporcionan a los clientes los resultados de las pruebas que confirman el funcionamiento estable del dispositivo.

Ámbito de aplicación y perspectivas

Además de los modelos RTX 2080 Ti, la empresa ofrece un servicio similar para las tarjetas gráficas GeForce RTX 3070. En este modelo, la capacidad de memoria se amplía de 8 gigabytes a 16 gigabytes.

El aumento de la memoria de vídeo se considera sumamente importante, especialmente para tareas de inteligencia artificielle, gráficos tridimensionales, procesamiento de vídeo, software profesional pesado y juegos modernos.

Por ahora, la empresa no ha revelado los precios exactos de este servicio. Sin embargo, los expertos señalan que debido al continuo aumento de los precios en el mercado de chips de memoria, este proceso de modernización puede no ser económico.

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Abror Shuhratov
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