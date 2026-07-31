El AC Milan y el fútbol mundial han perdido a uno de sus representantes más brillantes. Uno de los mayores defensas de la historia del fútbol y símbolo legendario del conjunto milanista, Franco Baresi, ha fallecido a los 66 años. Así lo informó Goal.com, y esta pérdida ha sido recibida con profunda tristeza en todo el mundo del fútbol. Así lo informó Goal.com informa .

El fútbol italiano y la historia rossonera están de luto tras perder a su hijo más fiel. El nombre de Franco Baresi está indisolublemente ligado al AC Milan, siendo uno de los pocos futbolistas leales que defendieron los colores de un solo club a lo largo de toda su carrera. Su carácter ejemplar en el campo, sus cualidades de liderazgo y su estilo de juego se convirtieron en parte inseparable del ADN del club.

Un dorsal legendario y un gran legado

El lugar del jugador en el club era tan importante que su camiseta número 6 fue retirada e inmortalizada en la historia del AC Milan. Baresi era conocido en todo el mundo por la perfección de su defensa, su capacidad para anticiparse a las jugadas y su gran maestría para neutralizar los ataques rivales. Sus movimientos en el campo y su liderazgo sirvieron como una verdadera escuela para las nuevas generaciones.

Según Goal.com, la directiva del club y millones de aficionados expresan sus más sinceras condolencias a los familiares del difunto. En estos momentos de duro dolor, los aficionados rossoneri de todo el mundo recuerdan con respeto a su querida leyenda. Baresi permanecerá en las páginas de la historia no solo como el orgullo del AC Milan, sino de todo el fútbol italiano.