¿Son ciertos los rumores sobre la invitación de Khabib y Conor McGregor a la boda de Ronaldo?

En las redes sociales Cristiano Ronaldo y su prometida Georgina Rodríguez se celebrará la próxima semana, y que Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor han sido invitados a la ceremonia. Sin embargo, actualmente no existe ninguna declaración oficial ni prueba fiable que confirme esta información.

La lista difundida también menciona los nombres de celebridades como Rio Ferdinand, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrygo, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, Travis Scott, Piers Morgan e IShowSpeed. Sin embargo, Ronaldo, Georgina o sus representantes no han anunciado la lista de invitados ni la fecha de la boda. La noticia anterior sobre la invitación de ISHowSpeed también ha sido calificada como no confirmada.

Khabib y Conor se enfrentaron en el evento UFC 229 en 2018. En aquella ocasión, Nurmagomedov venció a su oponente por sumisión en el cuarto asalto.