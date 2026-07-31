Presentado el Samsung Galaxy F70 Pro: batería de 6000 mAh y 6 años de soporte

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha presentado oficialmente su nuevo teléfono inteligente asequible pero con características avanzadas, Galaxy F70 Pro . Según informa el medio Ixbt.com, este dispositivo tiene como objetivo atraer la atención de los compradores de la gama media gracias a su larga vida útil, su potente batería y sus actualizaciones de software a largo plazo. Las características técnicas, los precios y la fecha de lanzamiento del dispositivo también han sido revelados por completo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de la compañía, el nuevo smartphone saldrá a la venta por primera vez en el mercado indio el 3 agosto. Se espera que este modelo se convierta en uno de los dispositivos más competitivos de su clase, ya que el fabricante ofrece a los usuarios un equilibrio óptimo entre precio y calidad. El Galaxy F70 Pro está diseñado como una solución fiable no solo para las tareas cotidianas, sino también para un uso a largo plazo.

Capacidades técnicas y rendimiento

El smartphone ha sido creado bajo el principio de «eficiente y rápido», contando en su núcleo con el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Asimismo, dependiendo de la modificación, el dispositivo está equipado con hasta 8 GB de memoria RAM LPDDR5X y hasta 256 GB de memoria flash interna UFS 3.1. Este hardware garantiza un funcionamiento rápido de las aplicaciones y una ejecución fluida en modo multitarea.

En cuanto a la pantalla, Samsung tampoco ha decepcionado a los usuarios. El modelo está equipado con una pantalla Super AMOLED de alta calidad con resolución Full HD+. La pantalla admite una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que garantiza una visualización extremadamente fluida. La seguridad de la pantalla está garantizada por un resistente vidrio protector Corning Gorilla Glass Victus+, que la protege contra arañazos y golpes.

Batería y capacidades de la cámara

Una de las principales ventajas del smartphone es su gigantesca batería con una capacidad de 6000 mAh. Dicha autonomía permite que el dispositivo funcione durante varios días con una sola carga en un modo de uso moderado. Además, la batería es compatible con la tecnología de carga rápida de 45 W.

En cuanto a las capacidades fotográficas, el Galaxy F70 Pro está equipado con un módulo de cámara principal triple, que incluye:

Sensor principal de alta resolución con una cámara de 50 MP

Sensor secundario ultra gran angular o auxiliar de 5 MP

Sensor de 2 MP diseñado para fotografía macro

Este conjunto de cámaras permite capturar los momentos importantes de la vida cotidiana con buena calidad.

Software y política de precios

En el aspecto del software, el nuevo modelo viene de fábrica con la interfaz One UI 8.5 basada en el sistema operativo Android 16 . El aspecto más destacable es que Samsung promete lanzar actualizaciones del sistema y parches de seguridad para este smartphone durante nada menos que 6 años. Se trata de un soporte a largo plazo sin precedentes para un dispositivo de este rango de precios.

El dispositivo se ofrecerá a los compradores en dos colores: Aura Green (verde) y Alpha Black (negro). Los precios según la capacidad de almacenamiento se han establecido de la siguiente manera: