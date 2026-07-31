Como cerca de cerrar el fichaje de Trevoh Chalobah

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Como cerca de cerrar el fichaje de Trevoh Chalobah

El club italiano Como está muy cerca de fichar al defensa inglés Trevoh Chalobah, que milita en el Chelsea. Según la información difundida por GOAL.com, las negociaciones entre las partes han entrado en su fase decisiva y se espera que el acuerdo se oficialice esta misma noche, informa Goal.com.

Se ha sabido que el acuerdo sobre el contrato personal del jugador se había alcanzado ya hace una semana. Actualmente, el club lombardo está dando los últimos pasos para satisfacer plenamente las exigencias financieras del Chelsea. Los londinenses pedían 30 millones de euros por el defensa, y la directiva del Como está cerca de aceptar dicha suma.

Horas decisivas y llamada esperada

Está prevista una importante llamada telefónica en las próximas horas para alcanzar el acuerdo definitivo entre los clubes. Tras estas negociaciones, se espera que el destino del traspaso quede completamente aclarado. Según la fuente, la mente de Trevoh Chalobah está centrada exclusivamente en mudarse a Italia y comenzar su etapa en su nuevo equipo.

Anteriormente había trascendido que el Inter también había mostrado interés en el jugador y realizado sondeos. Sin embargo, el conjunto milanés centra ahora su atención en el fichaje de Cuti Romero. Como resultado, el Como se ha convertido en el principal candidato en esta puja y tiene una gran oportunidad de incorporar al futbolista inglés.

Si se acuerdan todas las condiciones financieras, el defensa volará pronto a Italia y participará en el reconocimiento médico con su nuevo equipo. Se espera que este fichaje sea uno de los movimientos más importantes y sonados del Como para la presente temporada.

ComoTrevoh ChalobahChelseaFichajeSerie A
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