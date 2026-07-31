Reddit prueba un nuevo formato de video al estilo TikTok

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Reddit prueba un nuevo formato de video al estilo TikTok

La popular plataforma en línea Reddit anunció que está desarrollando una nueva función diseñada para que los usuarios presenten sus publicaciones en formato de video y audio. Esta novedad tiene como objetivo aumentar la atención de la audiencia, permitiendo consumir los contenidos virales de la plataforma en un nivel totalmente nuevo. Así lo informa Techcrunch.com lo transmite.

Según ixbt.com, la compañía dio a conocer esta información durante la reunión del informe financiero de los resultados del segundo trimestre. El director ejecutivo Steve Huffman destacó ante los inversores que los usuarios ya ven y escuchan activamente las publicaciones de Reddit en otras plataformas.

Adaptarse al formato de contenido en tendencia

Hoy en día en Internet, y en particular en la red social TikTok, los temas de Reddit son sumamente populares. Prueba clara de ello es que existen más de 19,6 millones de publicaciones bajo el hashtag #reddit y cerca de 9,9 millones adicionales con la etiqueta #redditstories.

En la mayoría de estos videos, las historias populares de Reddit son leídas mediante software de conversión de texto a voz, utilizando imágenes de cocina o de juegos como fondo. En opinión de Steve Huffman, la demanda de escuchar textos de Reddit en formato de podcast en Internet está creciendo drásticamente.

Nuevo formato y procesos de prueba

Según la directiva, el nuevo Reddit en formato de voz y video ofrecerá una experiencia completamente única. Por ahora no se sabe con exactitud cómo se integrarán estas funciones en la aplicación principal, pero la compañía planea iniciar las fases de prueba iniciales antes de que termine el año.

Este paso se alinea con la tendencia general de la tecnología moderna y las aplicaciones de entretenimiento. En los últimos meses, Facebook, así como servicios de streaming como Netflix, Disney+, Peacock y HBO Max, e incluso la plataforma LinkedIn, han introducido feeds de videos cortos al estilo TikTok para sus usuarios.

Al mismo tiempo, la función para compartir videos en los comentarios lanzada en junio en la plataforma Reddit ya está mostrando resultados positivos iniciales. Según los datos, esta nueva opción ya representa más del 10 % de todas las publicaciones en video.

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Abror Shuhratov
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